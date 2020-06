A Mitsubishi lança a picape L200 Triton Motorsports, com detalhes exclusivos que rementem aos 26 anos de história do rali Mitsubishi Motorsports. Produzido em Catalão, o modelo já está à venda nas concessionárias da marca de todo o País por R$ 179.990.

Por fora, o visual se destaca no acabamento em preto fosco, presente na grade frontal, no para-choque de impulsão, nos detalhes do para-choque traseiro, nos espelhos retrovisores, nas molduras das caixas de rodas, nas bordas dos faróis de neblina e das lanternas traseiras. A assinatura exclusiva “Motorsports” está nas laterais da caçamba que, por sua vez, é protegida pela capota marítima, item de série no modelo, emprestado da versão Outdoor.

O teto foi pintado em preto brilhante e equipado com um rack em barras longitudinais. As rodas de aro 17 também foram pintadas de preto e estão envolvidas pelos pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus 265/65, ideais para todos os tipos de terreno. O contraste desses acabamentos em preto com as três opções de cores da carroceria - Branco Fuji Perolizado, Bege Jisan Sólido e a inédita Cinza Concrete - e do protetor de cárter em prata fosco, criam um visual único e esportivo.

No interior , a esportividade é reforçada nos acabamentos das portas, painel de instrumentos, saídas de ar e da moldura do seletor de marchas que foram pintados na cor da carroceria. Eles contrastam com o preto predominante no interior do modelo e com o cinza presente em detalhes do volante e no porta-luvas. O volante possui ajustes de profundidade e altura, além dos comandos de áudio, piloto automático e acesso ao telefone via Bluetooth. Uma pequena placa com a inscrição Motorsports também está na cabine.

A picape tem 16 porta-objetos e 11 luzes de cortesia, além do porta-óculos no console de teto. O porta-luvas traz o “Push Lock”, que tem a tampa com abertura amortecida e facilidade de acesso também pelo lado do motorista.

Motor e tração

A série especial L200 Triton Motorsports traz sob o capô o motor 2.4L turbo diesel, em alumínio, com 190 cv de potência e 43,9 kgfm de torque, associado ao câmbio de cinco marchas. Ela é a primeira picape do mundo a usar motor diesel feito inteiramente em alumínio, o que reduz o peso e ajuda a entregar mais performance e economia de combustível.

O modelo utiliza o sistema de tração Super Select II, com os modos 4x2, 4x4 (que pode rodar no asfalto), 4x4 com bloqueio do diferencial central e 4x4 reduzida. As trocas podem ser feitas facilmente através do seletor no console central. Além disso, a picape conta com o bloqueio do diferencial do eixo traseiro, que pode ser acionado com um simples toque no botão em situações extremas.. A picape é equipada com paddle shifters, permitindo a esportividade das trocas de marcha manualmente, com a comodidade do câmbio automático.

A aptidão da picape para o off-road é destacada pelo ângulo de entrada de 33°, de rampa 29º e de saída 24º. Para facilitar as manobras, o raio de giro é o melhor da categoria, com apenas 5,9 metros

Equipamentos

A L200 Triton Motorsports vem equipada com controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema Trailer Stability Assist (TSA) que estabiliza o conjunto trailer/veículo quando o fenômeno serpenteamento for detectado, além de freios ABS com EBD e BAS.

O modelo também conta com a tecnologia Brake Override System (BOS), que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador. Em conjunto com tudo isso está o sistema Emergency Stop Signal (ESS), uma sinalização de frenagem de emergência, que funciona como um alerta para evitar colisões, acionando as luzes de frenagem de forma intermitente.