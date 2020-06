A Mitsubishi Motors lançou a linha L200 Triton Outdoor 2021, que passa a ter o sobrenome Outdoor em todas versões. Com poucas mudanças nos acabamentos internos e externos, a picape média, que retorna ao mercado com design voltado ao 4x4, já está à venda em todas as concessionárias da marca em quatro diferentes versões com preços entre R$ 149.990 (entrada) e R$ 203.990, para a configuração topo de linha (veja abaixo).

Produzida na fábrica da HPE Automotores em Catalão, na região sudeste de Goiás, a L200 Triton Outdoor foi concebida no conceito Ultimate Sport Utility Truck, que se traduz “em estilo dinâmico e atlético, com esportividade e prazer ao dirigir, sem perder a sofisticação, conforto e o silêncio dos veículos de passeio, unindo a praticidade e a durabilidade para usos comerciais”, de acordo com a marca.

Por fora, o aspecto robusto da picape é marcado principalmente pelo para-choque de impulsão com skid plate integrado, item de série em todas as versões. Suas rodas de até 17 polegadas são calçadas com pneus para todos os tipos de terreno.

O veículo também é equipado de série com protetor de caçamba X-Line com design exclusivo, que evita corrosão, além de ser resistente a riscos e também antiderrapante. Já a capota marítima de série na versão HPE-S também pode ser adquirida como acessório e completa a proteção de toda a carga transportada no compartimento

A capacidade de carga útil da picape é de até 1.055 kg, mas a capacidade máxima de reboque chega a 2.300 kg. Para facilitar, seis ganchos estrategicamente posicionados na caçamba facilitam a acomodação dos materiais. Para completar o visual, o brake light está integrado à tampa traseira.

Motor e câmbio

Todas as versões da L200 Triton Outdoor são equipadas com o motor 2.4L turbo diesel, em alumínio, com 190 cv e 43,9 kgf.m de torque. As versões GLS, HPE e HPS-E contam com câmbio automático de cinco velocidades com opção de trocas manuais pelas aletas localizada atrás do volante. Essas versões também contam com o sistema de diferencial traseiro blocante. A L200 Triton Outdoor 2021 é uma das picapes mais leves da categoria, com uma relação peso/potência de apenas 10 kg/cv

Já as versões topo de linha HPE e HPE-S contam ainda com o sistema Super Select 4WD-II (SS4-II) que oferece ao motorista quatro modos distintos de operação incluindo a reduzida. 2H – Usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave; 4H – Ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro; 4HLc - Ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência, e 4LLc - Ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

No caso das versões de entrada GLX - com câmbio manual de seis marchas – e GLS o sistema Easy Select II permite que o veículo trafegue com até 18 combinações de marcha: 4x2, ideal para rodar no asfalto, 4x4 para o off-road e 4x4 com reduzida para as situações extremas. Os modos podem ser facilmente selecionados pelo seletor no console central. A picape temângulo de entrada 33°, o ângulo de rampa de até 29° e de saída de 24º. Para facilitar as manobras, o raio de giro é o menor da categoria, com apenas 5,9 metros.

A suspensão dianteira é independente, com braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora. Na traseira, o eixo é rígido com molas semielípticas. O modelo é equipado ainda com Emergency Stop Signal (ESS), que sinaliza em casos de frenagem de emergência, para evitar colisões com os veículos que vêm atrás. A L200 Triton Outdoor 2021 está disponível em quatro opções de cores de carroceria e tem três anos de garantia sem limite de quilometragem e MitRevisão com preço fixo.

Preços e versões

L200 Triton GLX Outdoor – R$ 149.990

L200 Triton GLS Outdoor Automática – R$ 162.990

L200 Triton HPE Outdoor Automática – R$ 183.990

L200 Triton HPE-S Outdoor Automática – R$ 203.990