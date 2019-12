O Mitsubishi Eclipse Cross passa agora a ser fabricado no Brasil, mas especificamente em Catalão, na região sudeste de Goiás, onde estão sendo produzidas duas novas versões para o SUV: a GLS, que custa R$ 129.990, e a HPE, por R$ 144.990. Já as versões importadas, que já são comercializados no país, têm preços de R$ 153.990 (HPE-S) e de R$ 161.990 (HPE-S S-AWC.

Todas as versões são equipadas com o motor MIVEC turbo 1.5l com dupla injeção que gera 165 cv de potência e 25,5 kgf.m de torque. A transmissão é CVT de oito velocidades, com sistema INVECS III, que se adapta ao modo de dirigir de cada motorista.

O Eclipse Cross é o SUV intermediário da Mitsubishi. Ele está posicionado acima do ASX (com preços que variam de R$ 104.990 a R$ 130.990 e produzido também em Catalão) e abaixo do Outlander, que varia de R$ 157.990 a R$ 216.990, este importado do Japão inclusive com motorização turbodiesel

“É com muito orgulho que produzimos o Eclipse Cross em terras brasileiras. É um grande marco para nossa fábrica na cidade de Catalão (GO), que agora produz um dos veículos com maior grau de tecnologia embarcada dentre os fabricados no país. E isso também permitiu acrescentar novas versões, expandindo o leque de possibilidades para os consumidores”, afirma Reinaldo Muratori, diretor de planejamento da Mitsubishi Motors. Em Goiás, a Mitsubishi também produz os modelos Lancer, L200 e ASX, bem como o Suzuki Jimny antigo.

Equipamentos

De série, todas as versões contam com sensor de pressão dos pneus, sensores de chuva e farol, assistente de partida em rampa, controles de tração e estabilidade, câmera de ré, ar-condicionado automático digital, sistema Full Airbags com nove airbags, DRL em led e faróis de neblina. As rodas são de liga leve 18” com acabamento diamantado.

O Mitsubishi Eclipse Cross GLS traz direção elétrica, computador de bordo colorido, sistema multimídia com tela de 7" com espelhamento de smartphones, controles de tração e estabilidade.

A versão HPE tem um pacote de cromados que diferencia a versão. Vem equipada com bancos em couro com aquecimento nos dianteiros e com regulagem elétrica para o motorista, chave de presença para abertura das portas e partida por botão, ar-condicionado Dual Zone, Head-up Display, freio de estacionamento eletrônico, Paddle Shifters e retrovisores retráteis. Traz ainda computador de bordo colorido, sistema multimídia com tela de 7" com espelhamento de smartphones.

A HPE-S incorpora ainda controle de cruzeiro adaptativo, frenagem de emergência autônoma, alerta de saída de faixa, de ponto cego e de tráfego traseiro cruzado. Traz ainda faróis de LEDs, teto solar panorâmico, limitador de velocidade, retrovisor eletrocrômico e sensores dianteiros e traseiros.

A HPE-S S-AWC adiciona a tração integral com três modos de condução: automático, neve ou cascalho e sistema de divisão de torque entre as quatro rodas (AYC). Por fim, traz faróis alto e baixo de LEDs com função automática para o alto.