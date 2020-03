Apesar da pandemia de coronavírus e dos impactos na economia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) mantém as previsões de aumento de 7,3% na produção e de 9,4% nas vendas de veículos leves e pesados em 2020 no Brasil em relação aos resultados do ano passado, de acordo o presidente da entidade, Luiz Carlos Moraes, em entrevista ao Sobre Rodas, durante encontro com jornalistas, em Brasília.

Para tanto, o presidente da Anfavea cobrou medidas e ações urgentes para minimizar ou neutralizar os prejuízos causados pela pandemia de coronavírus na economia brasileira. “É hora de buscar diálogo entre os Poderes e o setor privado, com adoção de medidas práticas como redução da taxa de juros para as empresas e os consumidores, aprovação das reformas tributária e administrativa, entre outras ações”, frisou. Ele também sugeriu a redução do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que, na sua avaliação, afeta mais o mercado de veículos do que de outros.

Para Moraes, numa possível descontinuidade na importação de autopeças da China, que representa 13% do total, os fornecedores internacionais do setor espalhados pelo mundo e não concentrados no país asiático amenizariam o problema. “Há risco, mas ainda não há nenhum problema e as empresas têm alternativas para driblar possíveis efeitos, como importar produtos por via aérea ou calibrar a velocidade das linhas de produção”, argumentou.

No entanto, Moraes disse que a alta do dólar terá impacto no custo dos carros. “As importações representaram US$ 13 bilhões no ano passado. Numa projeção de alta do dólar, de R$ 4 para R$ 4,60, esses R$ 0,60 a mais totalizam R$ 8 bilhões de aumento de custos”, disse. O valor dividido pela produção de 3 milhões de carros representa um custo de R$ 2,6 mil a mais por veículo. “Se isso será repassado ou não para o consumidor, depende de cada montadora. Aquela que exporta mais pode compensar parte disso”, assinalou.

Goiás

No ano passado, a produção nacional de veículos atingiu 2,945 milhões de unidades, das quais 41.710 fabricadas em Goiás, que registrou participação de 1,4% no total do País, ficando em sétimo lugar no ranking nacional. O Estado abriga três montadoras, com cinco marcas - Caoa em Anápolis (Hyundai e Chery), HPE (Mitsubishi e Suzuki) e John Deere ( colhedoras de cana), em Catalão. Para 2020, a produção brasileira estimada é de 3,180 milhões, a alta de 7,3% em relação a 2019.

Em Goiás, foram registrados 83.092 licenciamentos em 2019, o representou 3% do total do País, bem como aumento de quase 5% em relação a 2018, cujo número foi de 79.257 veículos licenciados. No Brasil, os licenciamentos no país somaram 2,788 milhões em 2019 e a projeção é atingir 3,050 milhões este ano, com aumento de 9,4%. Dos 2,6 milhões de veículos leves vendidos no Brasil no ano passado, 520 mil foram vendidos para locadoras, o que é movimento mundial em decorrência do aumento de aplicativos de transporte.

As exportações devem cair 11%, de 428 mil veículos, no ano passado, para 381 mil este ano, principalmente por causa da crise na Argentina. Por isso, as vendas no mercado interno devem compensar a redução nas exportações”, explicou Moraes.