Uma longa viagem de 125 mil quilômetro em cinco anos, de agosto de 2015 a novembro de 2019, pelos extremos das Américas a bordo da Mercedes-Benz Sprinter, com um motorhome de 10 metros quadrados. Esta foi a jornada do repórter fotográfico Renato Weil e da jornalista Glória Tupinambás contada no livro “A Casa Nômade – Uma Sprinter pelos Extremos das Américas”, com fotografias das paisagens que foram cenários de suas paradas. Por que a escolha pelo chassi da Sprinter 515 CD? “Por causa do alto nível de conforto e agilidade proporcionado pelas vans Mercedes-Benz Sprinter, bem como o seu reconhecido padrão de qualidade, segurança e tecnologia”, relata o casal.

O roteiro começou em Minas Gerais, terra natal de Glória e Renato. O casal percorreu o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Durante o tempo de viagem, os jornalistas puderam contar com o contrato de manutenção Mercedes-Benz ServiceCare, que assegurou as manutenções e reparos periódicos, com atendimento em todo o País por meio dos concessionários.

Em seguida, novos destinos fizeram parte do roteiro. A Casa Nômade passou pelas estradas da América do Sul e América Central, visitando destinos como Uruguai, Chile, Bolívia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, entre outros. Já na América do Norte, o México foi o início da viagem até chegarem as rotas dos Estados Unidos, Canadá e por fim, o Alasca, a última Fronteiras da Américas.

Resistente

Apto para receber vários tipos de carroçarias e equipamentos, como baú, carga seca, baú frigorificado, entre outras, o chassi Sprinter, que é encarroçado por empresas implementadoras, dá mais opção de escolha para os clientes. A capacidade volumétrica de carga de um baú de até 22 m³, se torna vantajosa e permite aproveitar todo o espaço.

“Cada cliente pode contar com uma Sprinter com recursos exclusivos e inovadores para atender 100% da sua atividade de transporte, seja ela de passageiros, cargas, prestação de serviços ou negócios próprios. Em termos de robustez, toda a linha Sprinter atende aos mais altos padrões de qualidade”, afirma Jefferson Ferrarez, diretor geral de Vans da Mercedes-Benz.

19+1

Em abril último, a Mercedes-Benz lançou no mercado brasileiro a nova Sprinter Van Passageiro 19+1 com capacidade para 19 passageiros e entrada pela porta dianteira, ao lado do motorista, com corredor livre até a última fileira de bancos, permitindo a acomodação mais rápida dos passageiros em seus assentos. O veículo é ideal para empresas, empreendedores, frotistas e autônomos.

A Sprinter Van Passageiro 19+1 está disponível nos concessionários da marca em uma única versão, com seis variações de cores, sendo duas na cor sólida e outras quatro metálicas, pelos preços públicos sugeridos de R$ 246.600,00 e R$ 249.800,00, respectivamente.

O veículo contempla ar-condicionado traseiro com difusores multidirecionais, display digital para controle de temperatura, assentos sofisticados e bagageiro duplo nas laterais da van. Além disso, a versão apresenta ainda altura interna superior a 1,8 metros e portas USB-C em todas as fileiras.

A Sprinter 19+1 conta com diversos equipamentos de série como Assistente Ativo de Frenagem (ABA –Active Brake Assist), tecnologia exclusiva da Mercedes-Benz que identifica objetos estáticos e móveis na via, além de pedestres e ciclistas, , Assistente de Fadiga ar condicionado, direção elétrica, piloto automático, Keyless Start, novos compartimentos, ABA e entrada USB-C.

A versão é equipada com o exclusivo sistema eletrônico de estabilidade ESP adaptativo, que mantém o veículo estável mesmo em curvas acentuadas e manobras de emergência em alta velocidade, trazendo mais segurança para os ocupantes do veículo.