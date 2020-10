O Mercedes-Benz GLB 200 Launch Edition é o mais novo SUV da marca alemã que chega ao Brasil. O modelo, lançado nesta quarta-feira (21) e já disponível nas concessionárias da marca por R$ 299.900, oferece sete lugares, bancos dianteiros ajustáveis e capacidade de carga interna de até 1.680 litros, entre outros atributos. A expectativa da montadora é vender 200 unidades por mês do modelo, que é produzido na fábrica de Aguascalientes, no México. Posicionado acima do GLA e abaixo do GL, ele tem como concorrentes o Audi Q3 e o BMW X1. Outras versões serão lançadas futuramente com diferentes níveis de acabamento.

Com entre eixos de 2.829 milímetros, o GLB 200 Launch Edition oferece espaço generoso e maior conforto para os ocupantes, pois é bastante versátil no interior, especialmente na segunda fileira de bancos, que oferece regulagem e rebatimento individual nos três lugares. Os dois assentos na terceira fila podem ser usados por pessoas com até 1,68 metro de altura. A capacidade do porta-malas, variando entre 130 e 1.680 litros, é equivalente à de uma station-wagon. A altura para cabeça na primeira fila de assentos é de 1.069 milímetros, a melhor neste segmento.

Com design externo robusto, os destaques são os vincos reduzidos e os encaixes precisos valorizando o estilo do modelo. A dianteira verticalizada apresenta ainda duas lanternas marcantes. Na traseira, as lanterna são duplas. Destaque também para o grande aerofólio na continuação do teto. As portas do veículo se sobrepõem às soleiras, facilitando o acesso e mantendo a entrada livre de sujeira, além de aumentar a proteção em caso de impactos laterais. Os faróis são Full LED.

No interior, o painel de instrumentos tem uma única peça, com duas telas de 10 polegadas, que traz recortes óticos nas áreas do motorista e do passageiro da frente. O condutor fica em frente a um cockpit formado por uma tela panorâmica, com controles e display executados por meio do MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Entre as principais vantagens da tecnologia, vale destacar o computador, telas e gráficos brilhantes, mostradores individualizáveis e controle vocal que pode ser ativado com a chamada "Ei, Mercedes". O carregamento de celular é por indução.

Motor e segurança

O GLB 200 é equipado com o motor 1.3 a gasolina com quatro cilindros que gera 163 cv de potência a 5.500 rpm e 25,5 kgfm de torque a 1.620 rpm. Desenvolvido em parceria com a Renault, é o mesmo usado pela Classe A sedã no Brasil. O motor, que é leve e compacto, vem com tecnologia de desativação de dois cilindros dependendo da necessidade, o que contribui significativamente para a economia de combustível. Com ele, o crossover alemão vai de 0 a 100 km/h em 9,1 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 207 km/h.

A transmissão é a automatizada 7G-DCT de dupla embreagem e 7 marchas. Ela se caracteriza pela rapidez nas trocas de marchas na aceleração e pode ser utilizada por meio dos shifts paddles posicionados junto ao volante nos modos: Eco, Comfort, Sport e Individual, que permite configurar os vários parâmetros de acordo com a necessidade do condutor.

A suspensão, além de robusta, é confortável e garante um alto nível de estabilidade. Além disso, a direção com assistência elétrica é leve nas manobras. O GLB tem na frente torres de suspensão McPherson e, na traseira, um eixo multilink com molas de compressão com isolamento acústico e vibracional.

Os sistemas de assistências trazem a última geração dessa tecnologia para o GLB: assistente de distância Distronic, assistente de frenagem,assistente de manutenção e mudança de faixa, assistente de ponto cego, assistente de direção e o assistente ativo de estacionamento com sensores Parktronic. O GLB 200 vem com rodas AMG de 19 polegadas.