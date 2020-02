A Mercedes-Benz lançou nesta terça-feira (10) seu primeiro veículo 100% elétrico no Brasil. O EQC 400 4Matic, cuja pré-venda começa dia 20 de fevereiro, é oferecido por R$ 477.900, com a entrega programada para junho. No preço, estão embutidos três anos de garantia, três anos de revisões sem custo adicional, um wallbox doméstico, que acelera o processo de recarga, e um ano de energia gratuita por meio de uma parceria com a Enel X e aplicativo exclusivo. Seus concorrentes são o Jaguar I-Pace,que custa R$ 452.200, e o Audi E-Tron, em pré-venda por R$ 459.990.

O EQC 400 4Matic é equipado com dois motores elétricos posicionados nos eixos dianteiro e traseiro, com uma potência combinada equivalente a 408 cv e 78 kgfm. Sua autonomia é de 445 a 470 quilômetros. Mesmo pesando 2.495 kg, o modelo 100% elétrico da Mercedes é capaz de acelerar de 0-100 km/h em apenas 5,1 segundos. A velocidade máxima é de 180 km/h.

Bateria

A bateria, que fica no assoalho do carro, tem garantia de oito anos. São 384 células de baterias, com dois sistemas de carga, capazes de gerar 80 kWh. Segundo a Mercedes, a bateria do EQC 400 nunca baixa de 10% e nunca recebe 100% da carga. O tempo para recarga de 80% da capacidade demora 50 minutos em carregador rápido, de 400V. Este mesmo nível é atingido entre 7 e 8 horas numa tomada que pode ser instalada em casa (wallbox), em 220V.

De acordo com a montadora, os potenciais clientes de carros elétricos no Brasil rodam em média apenas 20 km/dia com o veículo. Assim, estima-se que um usuário do EQC 400 pode rodar uma ou até duas semanas sem precisar recarregar o veículo.

O EQC 400, que herdou a base do SUV GLC, embora o índice de modificações no SUV original chegou a 70%, tem 4,76 metros de comprimento, 1,88 m de largura e 1,62 m de altura. O entre-eixos é de 1,87 m. A capacidade do porta-malas é de 500 litros.

EQA Concept

A Mercedes-Benz também anunciou a meta de lançar mais de 130 carros elétricos, entre novos modelos e versões, nos próximos três anos. A próxima novidade será o EQA, mostrado como concept e que chegará em 2021. Será o Classe A dos elétricos, assim como o EQC é o GLC.

Equipado com dois motores elétricos, o EQA oferece um sistema de partida que pode chegar a 200 KW. Também com tração permanente nas quatro rodas, o Mercedes EQA terá um alcance de cerca de 400 quilômetros.

Mais novidades

Além do EQC 400 e do EQA Concept, mas dentro da estratégia global da marca de focar em sustentabilidade e conectividade, a Mercedes-Benz também lançou algumas novidades que chegam logo ao mercado. Entre elas, está o Mercedes-AMG A35 Sedan 4Matic, que começará a ser vendido em abril por R$ 293.900. Já o AMG CLA35 é oferecido por R$ 299.900.

No segmento luxo, estão o Mercedes-AMG E 53, por R$ 592.900, e o AMG CLS 53, por R$ 643.900. O esportivo Mercedes-AMG GT 63 S custa R$ 1.163.900. A marca alemã também apresentou o SUV GLE 400d 4Matic (diesel), confirmado para o segundo semestre deste ano por R$ 465.900.