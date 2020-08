A Mercedes-Benz iniciou as vendas do EQC 400, seu primeiro veículo elétrico no Brasil. O modelo, que chega à rede de concessionários com preço sugerido de R$ 575.000, é equipado com dois motores elétricos posicionados nos eixos dianteiro e traseiro do veículo, com uma potência combinada equivalente a 408 cv. A marca alemã oferece três anos de garantia e manutenção preventiva pelo mesmo período.

A peça central do Mercedes-Benz EQC 400 é a bateria de íon-lítio disposta na base do veículo. Com um conteúdo energético de 80 kWh, ela emprega uma estratégia operacional sofisticada para abastecer o veículo com energia, possibilitando uma autonomia elétrica entre 445 e 471 km (método NEDC).

A Mercedes-Benz criou um pacote de energia, através do qual o cliente já conta, além do carregador portátil, com o fornecimento e a instalação de um wallbox de carregamento em sua residência. Para tanto, firmou parceria com a Enel X para oferecer soluções de gerenciamento de recarga para veículos elétricos.

A empresa de soluções em energia será responsável pelo fornecimento e instalação dos carregadores residenciais, além de oferecer um pacote de serviços que disponibiliza um bônus de até um ano de energia para que clientes Mercedes-Benz possam recarregar seus elétricos.

Design e tecnologia

Com a grade frontal renovada, o modelo traz a tradicional estrela no seu centro, exclusivas lanternas traseiras alongadas. Na lateral, destaque para a combinação de grafite e azul com o preto das rodas. No interior, sobressaem-se o ambiente tecnológico, bancos do condutor e passageiro com ajuste elétrico e memória, acabamento em alumínio e sistema de som de alta performance Burmester .

O modelo traz o sistema de infotainment da marca, Mercedes-Benz User Experience (MBUX), que permite ativar funções a partir do comando de voz “Hey Mercedes”, tornando cada vez mais prática e utilização de determinadas funções durante a direção.

