Totalmente renovado em sua segunda geração, o novo Mercedes-Benz GLE Coupé chega ao Brasil em versão única, equipada com motor diesel de seis cilindros em linha, sistema de tração 4MATIC e distância entre eixos 60 mm mais curta do que na versão SUV. As primeiras unidades estão programadas para serem entregues no início de 2021 e a pré-venda do modelo já começou nas concessionárias da montadora a partir de R$ 675.900.

O novo GLE 400 4MATIC Coupé chega com design renovado e mais tecnologia. Tem 4.939 mm de comprimento e 2.010 mm de largura. A distância entre eixos aumentou 20 mm em comparação com o antecessor, mas permanece 60 mm mais curta do que a do GLE SUV, o que beneficia sua condução esportiva e também sua aparência.

É equipado com motor turbodiesel de seis cilindros, que entrega potência de até 330 cv e 71,3 kgfm de torque, e a tração integral 4Matic. Com transmissão automática do câmbio 9G-Tronic, o Coupé poderá chegar aos 240 km/h de velocidade máxima, percorrendo de 0-100 km/h em até 5,7 segundos.

O modelo complementa a família de SUV´s Premium da marca, que recebeu a versão SUV em março de 2020, apresentando novos design exterior e interior, nova motorização diesel e alto nível de equipamentos de série. No Brasil, a Mercedes-Benz oferece oito classes de SUV’s, sendo elas: GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS, Classe G e o mais recente lançamento o GLB 200. Um terço das vendas da montadora alemã são de SUV´s. Assim como os modelos GLE e GLS, membros da família de SUV’s Premium, o GLE Coupé é fabricado em Tuscaloosa, no Alabama, EUA.

Design e tecnologia

Seu design frontal traz grade do radiador com formato de diamante e uma única lâmina horizontal faz referência aos outros coupés da montadora. Destaque também para o protetor de cárter cromado de alto brilho e para o formato do para-brisa, que tem um ângulo mais plano e com a linha do teto mais inclinada para trás. A borda abaixo foi suavemente desenhada e com superfície acentuada destaca as grandes rodas de 20 polegadas

Os faróis traseiros divididos em duas partes se encaixam no design característico das lanternas traseiras do SUV Mercedes-Benz. A transição nivelada da tampa traseira para o para-choque, a placa do veículo no para-choque acima da proteção inferior cromada de alto brilho e os elementos de acabamento do tubo de escape integrados completam a síntese do coupé e do SUV.

O GLE Coupé oferece a última geração do sistema de entretenimento MBUX (Mercedes-Benz User Experience. O controle de voz LINGUATRONIC, o controle por gestos e a capacidade de aprendizagem do MBUX também estão incluídos, assim como opções de conforto e aplicativos que podem ser incluídos no MBUX ou controlados com ele – como a integração com os sistemas Apple Car Play e Android Auto.

O novo GLE Coupé traz mais uma inovação: o sistema de Navegação com realidade aumentada: uma imagem de vídeo dos arredores, obtida com o auxílio da câmera frontal, é alimentada com informações de navegação úteis, como setas ou números de casas, que são automaticamente sobrepostos diretamente na tela principal, melhorando a navegação e facilitando ainda mais a condução.