O mercado de utilitários esportivos não para de crescer no Brasil. Quatro em cada 10 carros emplacados no Brasil este ano são SUVs. A Mercedes-Benz , que já oferecia o GLA 200 no mercado, lançou em outubro do ano passado o GLB 200 Launch Edition. Mas, em março deste ano, a montadora alemã apresentou duas novas versões, Advance e Progressive, que substituíram a Launch Edition. Produzido na fábrica de Aguascalientes, no México, o modelo está posicionado acima do GLA e abaixo do GL.

O Sobre Rodas avaliou durante dois dias a GLB 200 Launch Edition, cuja diferença em relação à Progressive é apenas a soleira iluminada das portas. Ideal para a família, com espaço interno generoso e sete lugares, o Mercedes-Benz GLB 200 é uma excelente compra para quem quer ter um SUV de marca de luxo, mas precisa de espaço, versatilidade, tecnologia, conectividade, segurança e desempenho.

Para mostrar tudo isso, a Mercedes-Benz e a rede de concessionárias realizam a GLB Week até o dia 26 próximo, quando os clientes poderão realizar test-drives e terão à disposição plano de financiamento em condições especiais para a compra da GLB 200 Advance e e GLB Progressive, cujos preços são R$ 279.900 e R$ 319.900, respectivamente.

Espaço

Com entre eixos de 2.829 milímetros, o GLB 200 oferece espaço generoso e maior conforto para os ocupantes, pois é bastante versátil no interior, especialmente na segunda fileira de bancos, que traz regulagem e rebatimento individual nos três lugares. Os dois assentos na terceira fila podem ser usados por pessoas com até 1,68 metro de altura. A capacidade do porta-malas, variando entre 130 e 1.680 litros, é equivalente à de uma station-wagon. A altura para cabeça na primeira fila de assentos é de 1.069 milímetros, a melhor neste segmento.

Com design externo robusto, os destaques são os vincos reduzidos e os encaixes precisos valorizando o estilo do modelo. A dianteira verticalizada apresenta ainda duas lanternas marcantes. Na traseira, as lanternas são duplas. Destaque também para o grande aerofólio na continuação do teto. As portas do veículo se sobrepõem às soleiras, facilitando o acesso e mantendo a entrada livre de sujeira, além de aumentar a proteção em caso de impactos laterais. Os faróis são Full LED.

Interior

No interior, o painel de instrumentos tem uma única peça, com duas telas de 10 polegadas, que traz recortes óticos nas áreas do motorista e do passageiro da frente. O condutor fica em frente a um cockpit formado por uma tela panorâmica, com controles e display executados por meio do MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Entre as principais vantagens da tecnologia, vale destacar o computador, telas e gráficos brilhantes, mostradores individualizáveis e controle vocal que pode ser ativado com a chamada "Hey, Mercedes". As novas versões também oferecem de série carregador wireless para celular e integração para smartphones Apple Car Play e Android Auto. Traz também ar condicionado de duas zonas Thermotronic, banco do passageiro dianteiro com ajustes elétricos, espelhos retrovisores elétricos, rebatíveis, memória e antiofuscantes.

Tecnologia

A versão GLB 200 Progressive traz sistemas de assistências de última geração como assistente de distância Distronic, assistente de frenagem, assistente de manutenção e mudança de faixa, assistente de ponto cego, assistente de direção e o assistente ativo de estacionamento com sensores Parktronic. Traz ainda câmera de ré, pacote completo Keyless-GO de partida, abertura/fechamento de portas e porta-malas sem chave, bem como teto solar panorâmico. O GLB 200 Progressive vem com rodas AMG de 19 polegadas.

Já a versão GLB 200 Advance oferece um amplo pacote de equipamentos de série, com destaques para o sistema Keyless-GO de abertura/fechamento de portas e partida sem chave, o assistente de estacionamento ativo com Parktronic e câmera de ré, o assistente ativo de frenagem, os faróis Full LED e as novas rodas de liga leve de 18 polegadas..

Motor e segurança

O GLB 200 é equipado com o motor 1.3 a gasolina com quatro cilindros que gera 163 cv de potência a 5.500 rpm e 25,5 kgfm de torque a 1.620 rpm. Desenvolvido em parceria com a Renault, é o mesmo usado pela Classe A sedã no Brasil. O motor, que é leve e compacto, vem com tecnologia de desativação de dois cilindros dependendo da necessidade, o que contribui significativamente para a economia de combustível. Com ele, o crossover alemão vai de 0 a 100 km/h em 9,1 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 207 km/h.

A transmissão é a automatizada 7G-DCT de dupla embreagem e 7 marchas. Ela se caracteriza pela rapidez nas trocas de marchas na aceleração e pode ser utilizada por meio dos shifts paddles posicionados junto ao volante nos modos: Eco, Comfort, Sport e Individual, que permite configurar os vários parâmetros de acordo com a necessidade do condutor.

A suspensão, além de robusta, é confortável e garante um alto nível de estabilidade. Além disso, a direção com assistência elétrica é leve nas manobras. O GLB tem na frente torres de suspensão McPherson e, na traseira, um eixo multilink com molas de compressão com isolamento acústico e vibracional.