Importado do México e apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018, o Mercedes-Benz Classe A Sedan já está à venda no Brasil nas versões A 200 Sedan Style, por R$ 139.900, e A 200 Sedan Advance, por R$ 169.900, que tem sistema de comando por voz sem a necessidade de pressionar teclas.

O modelo é equipado com motor de quatro cilindros 1.3 turbo com injeção direta de 163 cv e 25,5 mkgf, com câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas. O motor tem um sistema automático de desativação de cilindros – em rotações mais baixas, dois dos cilindros são desativados, proporcionando uma maior eficiência em consumo de combustível.

O Classe A Sedan oferece o sistema multimídia inteligente e intuitivo MBUX - Mercedes-Benz User Experience, com cockpit Widescreen de alta resolução e diversas possibilidades de operação.

Na versão Advance, com duas telas integradas de 10,25 polegadas, as funções podem ser acionadas por meio do volante multifuncional, do “touchpad” no console central, via toque no próprio display de mídia ou pelo controle vocal inteligente com reconhecimento de fala, ativado por meio das palavras-chave “Olá”, “Oi” ou “E Aí” seguidas por “Mercedes”. Funções como ajuste do ar condicionado, escolha de uma estação de rádio e abertura da persiana do teto-solar podem ser acessadas por meio do comando de voz.

A versão Advance traz o pacote Progressive, que adicionalmente oferece duas saídas de escape visíveis, friso das janelas cromados, acabamento de painel em alumínio escovado, detalhes no volante e portas em alumínio, e assentos conforto totalmente em artico, com duas opções de cores (preto ou bege). Além disso, o automóvel conta com teto solar elétrico panorâmico e banco do motorista com ajustes elétricos e memória.

Style

Para a versão Style, que conta com duas telas integradas de sete polegadas, as funções do MBUX também estão disponíveis, com exceção do comando de voz. Além disso, o modelo oferece pacote visual Style que traz a grade do radiador em formato diamante, com pinos pretos, para-choque dianteiro em formato “A-wing”, característica de modelos AMG, e assentos conforto em três opções de cores com design arrojado (todo preto, todo azul escuro ou o bicolor cinza claro/cinza escuro com costuras vermelhas).

O novo Classe A Sedan oferece integração com smartphone por meio dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, que possibilita a navegação com Waze. O modelo também possui câmera traseira de alta resolução com linhas auxiliares dinâmicas que oferecem apoio durante a manobra para estacionar, além de rodas de liga leve, com cinco raios de 18 polegadas’.

Para reforçar a segurança, o veículo é equipado com airbags dianteiros e laterais dianteiros para motorista e passageiro, e airbags laterais de janela, totalizando sete airbags. Diferente de outros modelos, o airbag de janela também cobre a coluna A, para uma proteção mais completa dos passageiros. Além disso, o automóvel traz airbag de joelhos para o motorista. Traz também assistente de frenagem emergencial e rodas de liga leve aro 18 calçadas por pneus 225/45. Oporta-malas tem capacidade de 430 litros.