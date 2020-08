A Mercedes-AMG lançou os modelos AMG A 45 S 4MATIC+ e AMG CLA 45 S 4MATIC+ que desembarcam no mercado brasileiro para compor o portfólio de 24 modelos esportivos da marca. As novidades já estão à venda na rede de concessionários com preços sugeridos de R$ 434.900 e R$ 458.900 respectivamente.

Os modelos são equipados com o novo motor turbo de 2.0 litros, 421 cv, 51 kgfm e quatro cilindros que, conforme a montadora, é líder em seu segmento. A aceleração de 0 a 100 km/h no A45 S é feita em 3,9 segundos, 0,1 segundo melhor do que no CLA 45 S. A velocidade máxima nos modelos S é de 270 km/h, 20 km/h a mais do que nas opções "básicas”. O novo motor também é totalmente montado à mão..

A transmissão é de dupla embreagem com 8 marchas, deixando as trocas mais velozes, podendo ser feitas em frações de segundos. A tração integral conta com um modo Drift, para os que gostam de dirigir "de lado". Isso foi possível graças a instalação de um diferencial no eixo traseiro.

Design

Pela primeira vez, a família de compactos agora também apresenta a grade do radiador específica da AMG. Destaque também para entradas de ar maiores e mais agressivas, saias laterais mais baixas, rodas de 18 ou 19 polegadas, para-choques dianteiros mais largos, com alargamento da caixa de rodas, o conhecido "cara de tubarão", faróis finos alongados com contornos profundos, capô plano e duas saídas de escape duplas.

Por dentro, a dupla utiliza a atual arquitetura da estrela de três pontas, com o painel com duas telas integradas, uma para instrumentação; a segunda, para multimídia, refrigeração e demais funções.

No interior dos novos modelos, o condutor e o passageiro da frente têm assentos esportivos com contornos. O estofamento padrão, como uma combinação de Artico preto e microfibra Dinamica (material usado na Fórmula 1 para aumentar a aderência), traz costura dupla em vermelho.

Multimídia

A dupla utiliza a atual arquitetura da estrela de três pontas, com o painel com duas telas integradas, uma para instrumentação; a segunda, para multimídia, refrigeração e demais funções. O sistema de informação e entretenimento MBUX se destaca com seu inovador conceito de operação e exibição. O MBUX cria uma conexão ainda mais próxima entre o veículo, condutor e passageiros.Visualmente, as duas telas sob uma tampa de vidro compartilhada se misturam ao cockpit widescreen e, como elemento central, enfatizam a orientação horizontal do design de interiores.

O cliente pode escolher entre os três estilos de exibição AMG "Classic", "Sport" e "Supersport" para o painel de instrumentos. O modo "Supersport" tem um conta-giros central e redondo e informações adicionais apresentadas na forma de barras à esquerda e à direita do conta-giros: com uma perspectiva tridimensional que alcançam um fundo artificial no horizonte.