A Mercedes-Benz anunciou a chegada ao Brasil do Mercedes-AMG GT R PRO, modelo topo de linha da família superesportiva e também o mais caro da marca: R$ 1.699.900,00. O modelo teve apenas 750 unidades produzidas para todo o mundo, das quais quatro vieram para o Brasil e já foram vendidas. Nenhum goiano comprou o esportivo alemão.

O modelo chega com diversas melhorias e modificações, entre elas maior potência, nova suspensão, acerto na aerodinâmica, alívio de peso, novos pontos de fixação da transmissão, freios de cerâmica e rodas de 20 polegadas forjadas. Tudo isso para proporcionar ainda mais desempenho nas pistas fechadas.

Sob o capô, foi mantido o motor V8 4.0 biturbo entrega os mesmos 585 cavalos e 71,4 kgfm da opção GT R. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 3,6 segundos, com máxima de 318 km/h. A transmissão é a automatizada de sete velocidades.

Na pista, é possível acionar o chamado AMG Track Pace. Com ele, 80 dados do modelo, como aceleração e velocidade) são monitorados 10 vezes por segundo. A partir daí, o piloto pode saber quando está mais rápido ou mais lento comparando voltas já realizadas. Para o piloto, ainda há diferentes modos de condução: Slippery, Comfort, Sport, Sport Plus, Race e Individual.

Outras modificações importantes da versão são os amortecedores do estilo coilover – molas integradas aos amortecedores. Ela tem ajustes manuais de compressão e pré-carga. Há também uma nova barra antirrolagem e o santantônio por dentro da cabine.

Na aerodinâmica, há novas entradas de ar no para-choque frontal e apêndices aerodinâmicos nas laterais da peça, para ajudar a aumentar a pressão do ar na dianteira. Atrás há um aerofólio fixo na tampa do porta-malas e também peças de fibra de carbono integradas ao para-choque traseiro e ao difusor de ar.

Do AMG GT de quatro portas, o modelo herdou faróis de LEDs. As lanternas têm novo grafismo. Por dentro, o volante também veio do esportivo de quatro portas. A tela de TFT do painel de instrumentos tem 12,3 polegadas, enquanto o visor da central multimídia tem 10,25″.