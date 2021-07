O novo Mercedes-AMG GT Black Series, o modelo mais potente de todos os tempos da marca, chega ao Brasil. As primeiras unidades do veículo já foram todas vendidas desde o anúncio oficial do modelo em outubro de 2020. A marca não revelou o valor, mas o mercado calcula que o preço deve chegar próximo a R$ 2 milhões. Também não foi informado o número de unidades vendidas.

Produzido com volume limitado para todo o mundo, o modelo traz várias modificações em relação ao modelo GT de série. Entre essas mudanças, estão a carroceria com novos elementos aerodinâmicos (difusor dianteiro exclusivo e um grande aerofólio traseiro ajustável), transmissão AMG DCT 7G ajustada para maior torque, uso de fibra de carbono e alumínio em diversas áreas tanto para reforço estrutural como para redução de peso.

É embaixo do capô que está a principal modificação: o motor V8 4.0 litros, que equipa as demais versões AMG GT, passa de 585 cv para 730 cv e 800 Nm de torque. O 0-100 km é de 3,2 segundos e a velocidade máxima é de 325 km/h. Esse incremento de potência e torque só é possível com o uso de tecnologias vindas das pistas nos sistemas de exaustão, do novo virabrequim plano e maiores compressores de ar entre outras modificações.

Na Mercedes-AMG, o termo “Black Series” é sinônimo de um automóvel especial desde 2006. Puramente esportivo, com um design expressivo e com a transferência da tecnologia mais consistente do automobilismo para a produção em série, os modelos dessa linha são raridades automotivas exclusivas e representam o luxo da marca, além de toda a sua performance superior.

A atenção aos detalhes segue no momento da entrega, com o novo conceito de “Unboxing Black Series”. Todas as unidades são entregues por uma equipe de especialistas treinados da própria marca. Em data, hora e local definidos pelo cliente. Esse novo formato de entregas alia exclusividade ao DNA esportivo da Mercedes-AMG.

“Cada modelo Mercedes-AMG GT Black Series é único. Produzimos cada unidade de acordo com os desejos de nossos clientes para que cada momento a bordo de um AMG GT Black Series seja uma experiência marcante, com todos os valores que refletem o luxo e a esportividade de nossa marca” diz Jefferson Ferrarez, presidente e CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.