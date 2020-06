A Mercedes-Benz apresenta o novo Mercedes-AMG GT 43, que desembarca no Brasil em edição limitada a 20 unidades, com preço de R$ 575.900. O modelo, que estreia a nova motorização entre os superesportivos da marca, chega à rede de concessionários este mês trazendo potência de 367 cv e sistema EQ Boost, além de conforto e desempenho dentro e fora das pistas. O modelo é o segundo da família GT a contar com quatro portas.

O design externo do GT 43 segue a filosofia de design sensual purity (pureza sensual) da marca, com destaque para o capô baixo, faróis, multibeam LED, teto solar elétrico, rodas de liga leve AMG de 20” com raios múltiplos e uma grade com barras horizontais cromadas exclusiva da Mercedes-AMG e uma para-choque bem agressivo. As rodas são de liga leve de 20 polegadas, com pneus 265/40 R20 na frente e 295/35 R20 na traseira.

Na parte traseira, se destacam as lanternas de LED extremamente finas, que definem a linha característica da soleira do porta-malas. O defletor traseiro extensível em vários estágios é um elemento importante na aerodinâmica veicular.

No interior, o novo cupé esportivo de quatro portas tem painéis de controle que podem ser manuseados intuitivamente e configurados de acordo com a preferência do usuário. O GT 43 conta com widescreen cockpit e teclas no volante AMG. A iluminação ambiente tem 64 cores disponíveis. Os bancos do condutor e do passageiro da frente têm aquecimento. O ar-condicionado é automático de quatro zonas. O sistema de som Burmester traz 14 alto-falantes de alto desempenho e Amplificador DSP de 10 canais com uma saída total de 640 watts.

O novo Mercedes-AMG GT 43O é equipado com o motor 3.0 de seis cilindros em linha desenvolve 367 cv de potência e 500 Nm de torque. O superesportivo acelera de 0-100 km/h em 5 segundos e atinge 270 km/h. O sistema EQ Boost fornece potência e torque adicionais de até 22 cv e 250 Nm, respectivamente. O câmbio é o automático sequencial 9G-Tronic. O conjunto melhora o desempenho e reduz o consumo de combustível.

Entre os equipamentos de série estão o sistema de estacionamento automático, câmera de ré, painel de instrumentos digital e central multimídia com tela de 12,3 polegadas, ar-condicionado automático de quatro zonas, sistema de som Burmester de 640 watts com 14 alto-falantes, frenagem automático de emergência e abertura do porta-malas, entre outros.

O GT 3 também traz o AMG Track Pace, que funciona como um “engenheiro de corrida virtual”. Ele marca tempos de volta, de setor e de aceleração, além de coletar dados de telemetria ao vivo. Dessa forma, o motorista pode analisar e melhorar suas habilidades. O ideal é utilizar esse sistema em circuitos fechados, por questão de segurança.

O sistema AMG Dynamic Select transforma o carro num canhão, pois muda os parâmetros de motor, transmissão, suspensão e direção do veículo. É possível configurá-lo para dirigir em pistas escorregadias, por exemplo. Segundo a Mercedes, o AMG Active Ride Control compensa movimentos de rolamento (inclinação lateral da carroceria), graças a componentes eletrônicos de última geração.