O novo Hyundai Azera já está à venda nas concessionárias da Caoa Hyundai, que importa o sedã de luxo com exclusividade para o mercado brasileiro. A sexta geração do modelo, que é oferecida em versão única por R$ 269.900, recebeu diversas mudanças que deixaram o Azera com apelo ainda mais esportivo e elegante.

O modelo foi totalmente redesenhado. Na dianteira, ele ganhou nova grade em forma trapezoidal com lâminas cromadas, faróis Full LED afilados e alongados, além do novo desenho das rodas aro 19 polegadas. A grande lanterna percorre toda a traseira em uma peça única.

Por dentro, o sedã ficou mais moderno e luxuoso, com materiais premium. O painel interno foi redesenhado. Destaque também para o volante multifuncional, revestido em couro, a exemplo da manopla de câmbio.

O novo Azera traz nova Central de Entretenimento de 8 polegadas, posicionada na linha superior do painel, acima dos demais controles e ao lado do painel de instrumentos (Painel SuperVision LED 4,2”), compatível com Android Auto e Apple CarPlay. A conectividade avançada também inclui o carregamento de celulares sem fio (Wireless Charger).

Equipamentos

O pacote de conteúdos do Azera inclui bancos em couro com aquecimento, refrigeração e ajustes elétricos para motorista e passageiro dianteiro, além de ar-condicionado de duas zonas, sete airbags, abertura do porta-malas por sensor de presença, carregamento de celulares sem fio, partida sem chave, teto solar panorâmico, monitor de ponto cego, piloto automático adaptativo e sistema de frenagem automática.

Traz ainda botão Start/Stop, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro , cortina retrátil elétrica no vidro traseiro e cortinas retráteis manuais nos vidros laterais, dentre outros itens. Também conta com Around View Monitor (AVM), que propicia ao condutor uma visão de quase 360 graus em torno do veículo usando um sistema multi-câmera.

Motor e transmissão

O sedã de luxo da Hyundai é equipado com o motor Lambda II 3.0l GDi V6, 24 válvulas, que conta com a adoção da injeção direta de gasolina (GDi - Gasoline Direct Injection), que elevou a potência e torque do modelo relação ao seu antecessor. O motor entrega 261 cv de potência a 6.400 rpm e 31 kgf.m de torque a 5.300 rpm.

O novo modelo vai estrear, no Brasil, uma caixa de câmbio automática de oito velocidades. Essa transmissão conta ainda com seletor de modo de condução, que permite ao motorista escolher entre uma condução mais eficiente, que prioriza a redução do consumo de gasolina, ou por uma mais focada na esportividade, com trocas de marchas rápidas e que aproveitem a potência do motor 3.0 GDi.

Garantia

Assim como toda a linha de veículos Hyundai, o All New Azera está coberto pela garantia por um período de 5 anos, sem limite de quilometragem.

Por um período de um ano, o motorista conta também com o serviço de assistência 24 horas da Caoa Hyundai, com cobertura em todo o território nacional.