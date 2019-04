A Lexus do Brasil, marca de luxo da Toyota, anuncia a chegada às concessionárias do primeiro crossover compacto da marca, o UX 250h. Importado do Japão, o modelo será vendido nas versões Dynamic (R$ 169.990), Luxury (R$ 189.990) e a topo F-Sport (R$ 209.990), já com pintura metálica inclusa, mas que se diferem em acabamento e itens de série. O Lexus UX 250h chega para acirrar a concorrência com o Audi Q3, BMW X2, Mercedes-Benz GLA, Volvo XC 40, Jaguar E-PACE e Ranger Rove Evoque.

As três versões terão motorização híbrida, como a Lexus havia prometido de que toda sua linha à venda no País será equipada, exclusivamente, com esta tecnologia. O UX 500h é equipado com o motor quatro cilindros, 2 litros, a gasolina, que rende 145 cv, associado a um elétrico de 107 cv. Combinados, entregam 181 cv. Esse novo conjunto, mais moderno que o do hatch CT 200h, permite utilizar o modo elétrico a velocidades de até 115 km/h. O modelo chega ao Brasil com câmbio automático do tipo CVT e tração dianteira.

O UX é o primeiro carro da Lexus desenvolvido sobre a plataforma de Arquitetura Global Compacta (conhecida como GAC, do inglês “Global Arquitecture – Compact”). Ainda segundo a marca, o UX oferece uma experiência de condução extremamente silenciosa devido à estrutura de alta resistência e aos materiais isolantes aplicados em toda a carroceria.

Equipamentos

De série, a partir da versão Dynamic, há faróis de LEDs, quatro modos de condução (Normal, EV, Eco e Sport) e Start&Stop. Há ainda oito air bags, assistente de estacionamento, rodas de liga leve de 18 polegadas, ar-condicionado de duas zonas, partida com chave presencial (Keyless) e central multimídia de 7 polegadas, câmera de ré e sensores dianteiros e traseiros, entre outros. O UX oferece ainda controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, sensores traseiro e dianteiro de obstáculos e câmera de ré.

Por dentro, de acordo com a Lexus, o crossover mistura peças e formatos de carros de luxo com elementos versáteis sugeridos por crossovers modernos – como por exemplo a forma dos arcos internos da porta, que “representa a estrutura moderna, mas transmite sensação de segurança”.

Em todas as versões, o UX dispõe de bancos dianteiros com ajuste elétrico (com 10 modos para o banco do motorista e oito para o do passageiro, além de sistema de aquecimento). Já a versão intermediária Luxury ainda traz sistema com ar condicionado nos bancos dianteiros – de acordo com a marca, item ausente entre os principais concorrentes.

Ainda por dentro, o Lexus UX oferece combinações de cores diferentes. Enquanto a versão Dynamic chega com acabamento interno na cor preta, os compradores das versões Luxury e F-Sport poderão escolher três cores diferentes: Bege, Preto e Caramelo (Luxury) e Preto, Branco/Preto e Granada/Preto (F-Sport).

O computador de bordo do UX traz visor LCD em TFT de 7 polegadas, disponível nas versões Dynamic e Luxury. Já o UX F-Sport chega com um visor de 8 polegadas, além de um head-up display. Segundo a marca, ainda há o touchpad, localizado no console central, para operação do sistema multimídia.

Já nas versões mais caras, o porta-malas possui abertura interna e fechamento elétricos, além do sistema de abertura “hands free” – por sensor de movimento embaixo do pára-choque. O carregador de celular sem fio (por indução) também só está disponível nas versões de topo, bem como o ajuste elétrico em altura e profundidade para a coluna de direção.

Pacote F-Sport

Configuração mais cara da gama, o UX 250h F-Sport traz como diferencial sistema exclusivo de suspensão adaptativa variável, que aumenta a força de amortecimento da suspensão para minimizar o rolamento do carro em curvas ou mudanças de faixa, além de reduzir a força em linha reta para preservar a qualidade da direção. As rodas de liga leve têm cinco raios duplos e são de alumínio.

Por fora, vale destacar o design da grade exclusivo com um padrão de malha estilo “colméia” composto por peças individuais em forma de L; para-choque dianteiro diferenciado com grandes faróis de neblina com molduras cromadas em forma de L e para-choque traseiro exclusivo com acabamento na cor jet-black mas molduras dianteiras e traseiras.