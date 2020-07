A Land Rover lançou o Novo Defender no Brasil. Considerado um dos veículos com maior capacidade off road do mundo, o modelo chega em sua quinta geração com lote inicial de 150 carros na configuração de quatro portas 110, com opção de cinco ou sete lugares, propulsionada pelo motor P300 a gasolina de 300 cv e 40,8 kgmf, em três versões: S, a partir de R$ 400.750,00 (sem opcionais); SE, a partir de R$ 426.750,00; e a topo de linha, HSE, por R$ 461.150,00 (preços sem opcionais).

A pré-venda já foi iniciada e os interessados no Novo Defender poderão entrar em contato com a concessionária de preferência para realizar a reserva de sua unidade. Os critérios para a efetivação da reserva serão definidos por cada revenda.

Em todas as versões, a Land Rover oferecerá quatro pacotes de acessórios para o modelo. As combinações são as mais variadas, do Urban Pack, com funcionalidades para uso urbano do dia a dia, ao Explorer Pack, levando o veículo ao extremo, adicionando todos os elementos necessários para enfrentar qualquer terreno.

Em sua quinta geração, o Novo Defender teve o design exterior e o interior totalmente redesenhados, recebendo tecnologia embarcada de ponta, como capô transparente, o novo sistema de conectividade PIVI PRO, painel de instrumentos digital de 12.3 polegadas e o novo Terrain Response II (configurável).

O motor Ingenium 2.0 turbo está combinado a uma transmissão ZF automática de oito velocidades que entrega força ao sistema 4x4, com diferencial central com travamento ativo. O Defender acelera de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos, e chega a velocidade máxima de 191 km/h. No Brasil, será oferecida apenas a carroceria longa.

Novidades

O Defender 110 é equipado com sistema de suspensão a ar de série, novidade no modelo. Ele trazo sistema Adaptive Dynamics, capaz de monitorar os movimentos do veículo 500 vezes por segundo, e fazer o modelo reagir quase instantaneamente às condições de piso e dirigibilidade, para proporcionar maior controle e conforto ao motorista. Ele também detecta condições off road, otimizando a altura de suspensão automaticamente de acordo com o momento. O sistema de ar pode elevar a carroceria a até 145 mm, quando necessário.

O Terrain Response 2 configurável é outra novidade do novo Defender e exclusividade da Land Rover. O sistema inteligente permite que motoristas experientes de off-road ajustem as configurações individuais para se adequarem perfeitamente às condições, enquanto motoristas inexperientes podem deixar que o sistema detecte a configuração mais adequada para o terreno, usando a função automática.

Sua capacidade de transposição em trechos alagados é de até 900 mm, sustentada pelo novo Wade Programme do sistema Terrain Response 2, que garante aos motoristas total confiança para atravessar águas profundas. A combinação de carga útil máxima de 900 kg, teto estático de até 300 kg, capacidade de reboque de 3.500 kg, confirmam a resistência do novo Defender.

Tecnologia

Em relação à tecnologia, o Defender é equipado com o sistema de atualização de software automática, que faz download de novos dados de forma remota, deixando o veículo sempre atualizado sem a necessidade de uma visita à uma concessionária.

Câmeras instaladas na parte de baixo do veículo revelam, na tela central de 12,3 polegadas, a visão escondida pelo capô transparente. Também há o mesmo efeito para a traseira.

Piloto automático adaptativo, assistente de pontos cegos, monitoramento de tráfego cruzado traseiro, head-up display e faróis full LED também estão na lista. Até uma proteção para a pintura está disponível para minimizar danos como arranhões.