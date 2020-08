O Kwid, primeiro SUV compacto urbano, acaba de completar 3 anos no mercado brasileiro com bons motivos para comemorar. O modelo é líder de vendas, com 49% de participação do segmento no acumulado de 2020, e exportado para 28 países da América do Sul, América Central e África. Produzido no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), o Kwid já vendeu mais de 204 mil unidades no Brasil e mais de 70 mil unidades no mercado externo.

“Com o Kwid, a Renault inovou trazendo ao segmento de entrada um veículo com diversas características do universo SUV, econômico e com itens de segurança não encontrados nos modelos de entrada”, explica Bruno Hohmann, vice-presidente comercial da Renault do Brasil.

Além de ser o primeiro SUV compacto urbano, o Kwid também inovou na maneira de vender. Já em sua campanha de pré-venda, o cliente podia realizar a reserva do seu veículo 100% on-line, por meio de um site exclusivo. A Renault foi a primeira plataforma 100% on-line para a compra de um automóvel. Nessa plataforma (https://loja.renault.com.br), o cliente consegue realizar todas as etapas de compra de um veículo.

O modelo se destaca pela maior altura do solo (180 mm) da categoria e os ângulos de entrada (24°) e de saída (40°). Somando-se às características SUV, o Kwid tem ainda o maior espaço interno e o maior porta-malas da categoria (290 litros). O modelo também é “best-in-class” em consumo de combustível entre os veículos compactos de entrada. Também é referência em segurança, trazendo, de série, quatro airbags (dois frontais e dois laterais) – algo inédito no segmento de entrada.

São quatro versões de acabamento: Life, Zen, Intense e Outsider. Todas equipadas com o econômico motor 1.0 SCe com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio. De acordo com a Renault, com apenas 758 kg, o Kwid oferece a melhor relação peso/potência, para uma dirigibilidade ágil, com ótimas respostas. Com etanol no tanque, rende 70 cv de potência a 5.500 rpm e torque de 9,8 kgfm a 4.250 rpm. Com gasolina, são 66 cv a 5.500 rpm e 9,4 kgfm a 4.250 rpm.

Ao longo desses três anos, o Kwid recebeu 21 prêmios da imprensa especializada, como por exemplo, a Melhor Compra da revista Quatro Rodas por quatro anos consecutivos.

A campanha publicitária Caverna do Dragão, criada para o Kwid Outsider pela DPZ&T, que apostou na memória afetiva dos brasileiros, criando um episódio final, em live action, para os personagens da série animada que marcou as décadas de 1980 e 1990, também recebeu diversos prêmios, entre eles o Grand Effie na 12ª edição do Effie Awards, em 2019, que reconhece a campanha mais efetiva entre todas as categorias concorrentes.