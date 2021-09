A Kinto, empresa de mobilidade da Toyota, lança no Brasil o Kinto One Personal, uma opção diferenciada e inédita para pessoas físicas interessadas em carros por assinatura. No novo serviço da Kinto, o cliente tem direito a um veículo fixo principal, da marca Toyota, por um período de 12 ou 24 meses, além de diárias extras flexíveis de outros modelos, também da Toyota, durante o período de contrato. A empresa já oferece o Kinto Share, de compartilhamento, e o Kinto One Fleet, de gestão de frotas corporativas.

O objetivo do Kinto One Personal é atender às diferentes necessidades de mobilidade dos clientes com toda a comodidade possível, já que a assinatura contempla manutenção preventiva, assistência 24 horas, IPVA, carro reserva (quando necessário), além de seguro com cobertura para terceiros, um diferencial no segmento. As diárias extras flexíveis poderão ser reservadas por meio do serviço de compartilhamento Kinto Share, conforme a disponibilidade do carro para o período pretendido.

O novo serviço oferece a pessoas físicas a oportunidade de assinatura de um veículo zero-quilômetro da Toyota em pacotes personalizados. Além da duração de um ou dois anos, o cliente pode selecionar a franquia mensal de quilometragem, que pode ser de 800 ou 1.500 km por mês. Além de escolher quantas diárias extras flexíveis deseja ter durante o contrato, duas ou 30 por ano. Esse é o principal diferencial do Kinto One Personal, uma vez que o cliente não precisa devolver o carro assinado para utilizar as diárias extras de outros modelos.

“Todo o portfólio Toyota comercializado no Brasil atualmente está disponível para assinatura no One Personal, entre eles Yaris, Corolla sedã, Hilux, SW4, RAV4 e Corolla Cross, este último oferecido exclusivamente nos serviços Kinto. No final do contrato, o cliente terá a possibilidade de compra do veículo. Nesses casos, a negociação da venda será feita diretamente com a concessionária que o cliente escolheu para a retirada do veículo”, explica Roger Armellini, diretor comercial da KINTO e diretor de mobilidade da Toyota para América Latina e Caribe.

O novo serviço poderá er contratado de forma 100% digital pelo site https://kintomobility.com.br