Após completar 14 meses de operação no início de setembro no Brasil, a Kinto, empresa de mobilidade do grupo Toyota presente em 33 países, que já oferece os serviços de compartilhamento de veículos (Kinto Share) e gestão de frotas corporativas (Kinto One), lança amanhã, quinta-feira (23), mais um serviço para pessoas físicas, ainda mantido sob sigilo.

A novidade chega no momento em que a empresa comemora os excelentes resultados conquistados nos 14 primeiros meses de atividades frente aos desafios enfrentados por conta da pandemia, que acabou por aumentar a procura por esses serviços. “Dentre os fatores que têm impactado na decisão dos clientes de alugar um carro e não comprá-lo estão os crescentes custos de aquisição, manutenção e a burocracia para possuir um carro”, afirma Roger Armellini, diretor de mobilidade da Toyota Kinto.

Com a participação de 45 concessionárias, o Kinto Share, serviço de compartilhamento de veículos, alcançou mais de 32 mil usuários cadastrados e ultrapassou a 13 mil diárias de aluguel nestes 15 meses. Com a demanda acelerada, a meta é chegar a 65 concessionárias até o final do ano e a 200 em 2022. O serviço abrange toda a linha de modelos da Toyota no Brasil -- além dos Lexus RX, NX, ES e UX -- e conta com retirada e entrega feita em concessionárias da marca.

Dos mais de 200 carros disponíveis , o Toyota Yaris é o mais alugado com 33%. Quem optar pelo compacto Yaris paga diária a partir de R$ 169,00 até R$ 199,00, dependendo da versão. No caso da SW44X4 SRX 7L diesel Diamond, o preço da diária é R$ 750,00. Dependendo da versão, o preço do aluguel do Corolla Flex varia de R$ 199,00 a R$ 379,00 por dia. Todas as etapas de cadastramento e agendamento são feitas através do aplicativo Kinto Share, disponível tanto para Android quanto para iOS.

O Kinto One, de gestão de frotas corporativas, já tem 780 clientes em carteira com 860 contratos fechados até agosto e 3.400 veículos alugados. “Diversificamos nossos segmentos de atuação para atendermos setores como agronegócio, serviços, mineração, energia e construção, seja ela pequena, média ou grande empresa”, destaca Roger Armellini.

Outra vantagem do Kinto One é a oferta de veículos híbridos, cada vez mais relevantes na sociedade e nas estratégias de sustentabilidade das empresas: Corolla, Corolla Cross e o Prius. Um veículo híbrido flex como o Corolla, por exemplo, pode gerar até 78% menos CO2 se comparado a um veículo flex convencional, segundo estudo da UNICA (União da Indústria da Cana-de-Acúcar) sobre eletrificação de veículos e o futuro do etanol no Brasil disponibilizado em 2020.

O preço da diária do Corolla híbrido flex (sedã) vai de R$ 359,00 a R$ 379, e do SUV Corolla Cross (híbrido flex) varia de R$ 359,00 a R$ 365,00.Já a diária do Prius custa R$ 295. Os veículos podem ser retirados nas concessionárias ou serem entregues em local a combinar, através do serviço de Valet, com pequeno acréscimo no valor.