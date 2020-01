Eclético, esperto, confortável, alegre, divertido e silencioso. Adjetivos não faltam ao Kia Rio, hatch compacto que acaba de chegar às concessionárias da marca em duas versões - a básica, LX, por R$ 69.990, e a mais completa, EX, por R$ 78.990,00. O único item opcional é a pintura. A metálica acrescenta R$ 1.600 ao preço, enquanto a perolizada adiciona R$ 2.300. Em breve, o modelo terá uma terceira versão com visual mais esportivo baseada na EX, com rodas de 17 polegadas e pneus 205/45, cujo preço ainda não está definido.

Outro diferencial do Kia Rio é a garantia de 5 anos ou 100 mil quilômetros (o que chegar primeiro), além do status de ser um dos modelos mais vendidos da história da montadora sul-coreana, com mais 6,7 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo a partir do ano de 2000.

O Kia Rio é equipado com motor 1.6 16V aspirado flex, que abastecido com etanol desenvolve até 130 cv de potência a 6.000 rpm e 16,5 kgm de torque a 4.500 rpm, e com gasolina, atinge até 123 cv de potência a 6.000 rpm e 16,0 kgm de torque a 4.700 rpm. É o mesmo conjunto usado em algumas versões da família HB20 (Kia e Hyundai pertencem ao mesmo grupo sul-coreano). As duas versões têm câmbio automático de seis marchas. O consumo, segundo o Inmetro, é de 7,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada com etanol, 10,5/13,4 km/l com gasolina, respectivamente.

Vendas

Importada do México, a quarta geração do modelo chega para acirrar a concorrência nas versões mais caras do segmento de hatches compactos, onde estão Chevrolet Onix, Volkswagen Polo, Fiat Argo, Hyundai HB20, Toyota Yaris e o Peugeot 208. A Kia Motors do Brasil espera vender 2.400 unidades do Kia Rio neste ano, ou seja, cerca de 2% do mercado de compactos.

“Estamos otimistas com a chegada do Kia Rio, um modelo que tem tudo a ver com o Brasil. Tentamos achar o momento certo para trazê-lo e temos confiança de que o câmbio dará uma estabilizada”, afirma José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil, ao anunciar que vai ampliar o portfólio da marca no Brasil com a a oferta de veículos híbridos, novas motorizações, renovação de dois modelos já comercializados no país e expansão da rede de 80 concessionárias com mais15 pontos de vendas este ano.

Visual e interior

O exterior do Kia Rio traz linhas marcantes, proporcionando visual esportivo. Na frente, a grade “nariz de tigre” conta com acabamento black piano e se une aos faróis deixando uma aparência mais agressiva. Na traseira, as lanternas são mais finas e expressivas.

As versões LX e EX vêm equipadas com rodas de liga leve de 15 polegadas e pneus 185/65.

O interior é espaçoso, com um painel de instrumentos moderno, layout ergonômico e materiais sofisticados. As linhas horizontais que percorrem o painel seguem o padrão do design exterior e proporcionam visual mais amplo. Os bancos da frente também foram desenhados com design mais fino e acolchoado.

O modelo tem 4,06 metros de comprimento, 1,72 m de largura, 1,45 m de altura e 2,58 m de entre-eixos, o que resulta em uma cabine espaçosa e confortável para os passageiros. Seu porta-malas tem capacidade para 325 litros, enquanto o HB20 e o Polo oferecem capacidade de 300 litros, e o Onix, 289 litros .

Tecnologia

O Kia Rio oferece sistema multimídia com tela de 7 polegadas sensível ao toque, conectividade com smartphones, por meio do Android Auto e do Apple CarPlay, Bluetooth com reconhecimento de voz e volante multifuncional com regulagem de altura, além de controles de chamada e do sistema de som.

Na versão EX, o ar-condicionado é automático digital com filtro antipólen. Também traz revestimento de couro nos bancos, no volante e na alavanca de transmissão, além de revestimento dos apoios de braço em soft touch nas quatro portas e saída USB para os assentos traseiros.

Segurança

No item segurança, as duas versões disponíveis no Brasil trazem câmera de ré com gráfico auxiliar de manobra e visor no sistema multimídia, direção elétrica progressiva, air bags frontais, freios com ABS / EBD, controles eletrônicos de estabilidade (ESC) e de tração (TCS), sistema de gerenciamento de estabilidade veicular (VSM) e sensor de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS).

Oferece também controle de frenagem em curvas (CBC), assistente de partida em rampa (HAC), acelerador tipo Drive by wire (eletrônico), acendimento automático dos faróis, sistema imobilizador de condução, sistema Isofix, d estravamento automático das portas em caso de colisão e vidros, retrovisores e travas elétricas. O modelo utiliza suspensão MacPherson e freios a disco na frente, enquanto a traseira conta com eixo de torção e freio a tambor - configuração tradicional no segmento.

Na versão EX, a segurança é reforçada com a luz diurna de navegação (DRL) em LED, faróis com SBL (luz de assistência de manobra) e espelhos retrovisores externos elétricos, com rebatimento automático, setas integradas de LED e aquecimento.