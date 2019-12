A Kia Motors anunciou oficialmente para a segunda quinzena de janeiro de 2020 o lançamento do hatch compacto premium Rio no mercado brasileiro. O modelo chegará, em princípio, em duas versões - LX e EX -, ambas equipadas com motor de quatro cilindros, 1.6 litro, 16 válvulas, flex, capaz de desenvolver 123 cv com gasolina e 130 cv com etanol, o mesmo do Cerato, acoplado a transmissão automática de seis velocidades.

Importado do México, o Kia Rio vem equipado com sistema multimídia, com tela de 7” sensível ao toque e conectividade com smartphones, por meio do Android Auto™ e do Apple CarPlay. Em breve, a Kia Motores vai divulgar mais informações sobre o Kia Rio, incluindo itens de série e valores.

O Kia Rio vai concorrer no segmento onde estão Volkswagen Polo, Fiat Argo, Peugeot 208 – que ganha uma nova geração no início de 2020 -, Citroën C3, Toyota Yaris e Honda Fit. Caso os preços fiquem entre R$ 70 mil e R$ 80 mil, vai disputar ainda com as versões de topo do Chevrolet Onix, Premier, e do Hyundai HB20, Diamond Plus.

“Na categoria hatch compacto, na qual está inserido, o Kia Rio terá uma posição de destaque, por seu design exterior, qualidade superior de acabamento e itens de conectividade ao público que se destina, o de jovens. Por ser um dos modelos mais vendidos da Kia Motors no mundo, temos convicção que o Kia Rio também cairá no gosto do jovem consumidor brasileiro”, argumenta José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil.