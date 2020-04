O Jeep Wrangler Rubicon, veículo de produção em massa com a maior capacidade off-road do mundo, já está à venda no Brasil, por meio de pedidos online ou por telefone, com preço sugerido de R$ 419.990. É a versão mais habilitada para enfrentar desafios extremos, tanto é que traz o selo Trail Rated que garante sua capacidade off-road, ao atender as exigências da Jeep em cinco quesitos: tração, distância do solo, articulação, manobrabilidade e capacidade de submersão.

Representação máxima do legado e do DNA da marca Jeep, a versão Wrangler Rubicon também traz como destaque o sistema 4x4 Rock-Trac com eixos Dana 44 de última geração e alto desempenho com relação reduzida de 4:1.

Outros recursos exclusivos são bloqueio eletrônico dos diferenciais dianteiro e traseiro Tru-Lok, que bloqueiam e distribuem uniformemente a potência; barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica; suspensão 5 cm mais alta; pneus lameiros BF Goodrich de 33 polegadas, que oferecem uma área de superfície maior do que os comuns para melhorar a tração e obter maior controle no off-road; além de proteção extra sob a carroceria para proteger do impacto com pedras.

A versão Jeep Wrangler Rubicon Unlimited é equipada com o novo motor 2.0 DOHC turbo, que conta com 272 cv e 40,7 kgfm de torque. O propulsor é integrado à transmissão automática de 8 marchas TorqueFlite, que permite trocas suaves e rápidas, aprimorando a aceleração e entregando melhor desempenho em trilhas off-road, além de mais suavidade no asfalto.

Com capacidade de reboque de mais de 1,5 tonelada, o Wrangler Rubicon se mostra capaz em todas as situações, inclusive em áreas inundadas com até 76 cm de altura. Os ângulos de ataque e saída são os melhores da categoria: 44 graus e 37 graus, respectivamente.

Tecnologia

O conteúdo tecnológico é outro destaque, como a central multimídia Uconnect com tela sensível ao toque de 8,4”. O modelo conta com navegação GPS própria e conectividade com os sistemas Apple Car Play e Android Auto. Outra exclusividade do Uconnect no Wrangler são as Off-Road Pages. Essas telas passam informações importantes como os graus de inclinação lateral e longitudinal do veículo, o modo de tração selecionado, o grau de esterço da direção, as coordenadas geográficas, altitude em relação ao nível do mar, entre outras.

O modelo possui ainda sensores frontais e traseiros, câmera de ré com linhas de grade dinâmicas e itens de alta tecnologia, como monitoramento de ponto cego e aviso de colisão frontal com alertas de frenagem ativa. A versão Rubicon, assim como as outras do Wrangler, conta ainda com para-brisa dobrável e portas removíveis para a configuração escolha do cliente. Os faróis full LED do Rubicon, além de visual e estilo único, entregam maior visibilidade e segurança ao condutor.

O Jeep Wrangler Rubicon está disponível nas cores Granite Crystal, Black, Bright White e Punk'n, que é exclusiva da versão. Os clientes podem fazer pedido no hotsite https://www.jeep.com.br/wrangler-rubicon.html, no qual podem clicar em “Compre o Seu”, preencherem um formulário e escolherem a concessionária Jeep mais próxima, que irá entrar em contato.