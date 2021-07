A Jeep divulgou nesta terça-feira (6) o terceiro teaser do novo Jeep Commander, o SUV premium de sete lugares da marca, que será lançado ainda no segundo semestre. Agora, um vídeo revela detalhes do interior do novo Commander, deixando transparecer o parentesco entre o novo modelo e o Jeep Compass. Ele vai concorrer com o Volkswagen Tiguan All Spacce e o Caoa Chery Tiggo 8.

Destacando as texturas e materiais, o vídeo apresenta cenas dos bancos em couro e suede, que foram projetados para oferecer o máximo em requinte e conforto, assim como o apoio de braço com a inscrição Jeep 1941 marcada em baixo relevo. O painel em duas cores que também utiliza o suede e o cluster digital com animação do nome do modelo confirmam o refinamento e tecnologia presentes no novo Jeep Commander. As três fileiras de bancos oferecem amplo espaço e conforto para até sete passageiros.

O Jeep Commander 2022 deverá ser equipado com o novo 1.3 turbo de 185 cv e 270 Nm, mas também poderá com o motor 2.0 turbodiesel, que deve receber modificações para ir além dos 170 cv e 350 Nm oferecidos atualmente.

A trilha sonora composta especialmente para o filme segue como destaque neste vídeo, alinhada ao conceito das imagens e mantendo o código morse, que dessa vez traz uma nova mensagem escondida como um easter egg sob as batidas do som: Jeep 1941. Isso pode indicar que o novo Commander também tenha a versão especial de 80 anos da montadora, assim como os modelos Renegade e Compass.

O novo modelo, que eleva o patamar de luxo da marca na região, será o quarto da Stellantis a ser produzido no Polo Automotivo Jeep, em Goiana (PE). O Jeep Commander está sendo desenvolvido desde o início no Brasil, mas trará conceito global e será exportado para outros países latino-americanos. (Reprodução Jeep)