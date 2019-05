A Jeep lança o pacote Night Eagle, exclusivo para o Renegade Sport Flex A/T, por R$ 4.500. A novidade pode ser combinada com três cores metálicas para a carroceria: Cinza Antique, Prata Billet e Preto Carbon.

O pacote dá uma dose extra de exclusividade e esportividade com a pintura preta nas rodas de liga leve aro 17” (de acabamento brilhante), teto, laterais acima das portas e logotipos. Por dentro, aros do volante multifuncional, saídas de ar, alto-falantes e base da alavanca de câmbio também receberam molduras com o acabamento escurecido.

Outro destaque do Renegade Sport Night Eagle é o nível de equipamentos, pois o pacote engloba a central multimídia Uconnect de 7” polegadas (tela igual à do Compass Sport) compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado automático de duas zonas e sensores traseiros de estacionamento.

O conteúdo de série inclui ainda trio elétrico completo, direção elétrica, coluna do volante com ajustes de altura e profundidade, freios ABS com EDB, airbag duplo, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, entre outros.

Não há mudanças na mecânica, mantendo o motor 1.8 flex de 139 cv e 19,1 kgfm de torque associado à transmissão automática de seis marchas. A tração é apenas na dianteira no modelo flex.