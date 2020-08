De cada cinco SUVs vendidos no Brasil, um é Jeep, Renegade ou Compass. É o melhor desempenho em todo o mundo. Para continuar e até mesmo melhorar a performance da dupla, a linha 2021 de ambos os modelos chega na segunda semana de agosto às concessionárias da marca , com exceção da nova versão Moab que estará em setembro no mercado.

O destaque da linha 2021 do Jeep Renegade é a nova versão turbo diesel - Moab - com motor 2.0L, que entrega 170cv de potência e 35,7 kgfm de torque. A versão é a nova diesel de entrada da gama do Renegade e chega R$ 136.990, ou seja, R$ 10.000 a menos que a Longitude Diesel. O nome faz referência ao deserto de Moab, nos EUA, onde acontece anualmente evento off-road.

A nova versão Moab conta com itens únicos no segmento: câmbio automático de 9 marchas, tração 4x4, seletor de terrenos com 4 modos e HDC (Hill Descent Control - controle de descida). Oferece ainda central multimídia Uconnect 7", ar-condicionado dual zone, sensor de estacionamento traseiro e faróis de neblina. Além disso, traz pneus de uso misto, ganchos em preto na dianteira e traseira (semelhantes aos da versão Trailhawk) e visual escurecido nas rodas de liga leve de 17” e na grade frontal. A versão Moab estará disponível em cinco cores: Verde Recon, Branco Ambiente, Prata Billet, Cinza Antique e Preto Carbon.

O Jeep Renegade Limited 1.8 passa a contar com teto solar panorâmico Command View de série. Na versão Sport, há redução de preços dos packs de opcionais Uconnect (tela de 7" com ar-condicionado dual zone e sensor traseiro), que cai de R$ 4.000 para R$ 1.000, e do pack Night Eagle (mesmo conteúdo do anterior acrescido do visual all black), que passa de R$5.450 para R$1.500.

Houve também mudanças nas cores. O Vermelho Colorado deixa de ser oferecido para as versões 1.8 AT (voltada ao público PCD), STD 1.8 AT e Sport. A versão 1.8 AT ganha a oferta do Cinza Antique, e as versões STD 1.8 AT e Sport passam a contar com a opção do Verde Recon, icônica cor da marca. A Night Eagle, com seu visual all black, também passa a ter o Verde Recon para escolha.

Compass

A linha 2021 do Jeep Compass também recebeu algumas novidades. A versão Longitude passa a contar agora com rodas novas com 18 polegadas. Além da Ski Gray, a versão Limited também trará mais uma cor diferenciada como opção para todo o acabamento interno do carro: a Marrom Arizona. Já a Série S também passa a contar com novo banco elétrico para o passageiro, oferecendo ainda mais conforto.

O Compass é equipado com o motor turbo diesel, tração 4x4 com seletor de terrenos e HDC, câmbio automático com 6 ou 9 marchas com aletas para trocas de marchas no volante Conta ainda com quadro de instrumentos de 7” e sistema multimídia Uconnect de 7” ou 8,4” de última geração e fácil utilização com Apple Car Play e Android Auto. O modelo oferece também ar-condicionado dual zone, bancos em couro, sistema de som premium Beats, além de teto solar panorâmico e elétrico Command View.

Confira os preços

Jeep Renegade

- Jeep Renegade 1.8 Flex AT6 R$ 69.999

- Jeep Renegade STD 1.8 Flex AT6 R$ 79.990

- Jeep Renegade Sport 1.8 Flex AT6 R$ 94.890

- Jeep Renegade Longitude 1.8 Flex AT6 R$ 109.990

- Jeep Renegade Limited 1.8 Flex AT6 R$ 119.990

- Jeep Renegade Moab 2.0 Diesel AT9 R$ 136.990

- Jeep Renegade Longitude 2.0 Diesel AT9 4X4 R$ 146.990

- Jeep Renegade Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4X4 R$ 158.290

Jeep Compass

Jeep Compass Sport 2.0 Flex AT6 R$ 126.290

- Jeep Compass Longitude 2.0 Flex AT6 R$ 139.690

- Jeep Compass Limited 2.0 Flex AT6 R$ 159.390

- Jeep Compass Longitude 2.0 Diesel AT9 4X4 R$ 176.990

- Jeep Compass Limited 2.0 Diesel AT9 4X4 R$ 196.690

- Jeep Compass Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4x4 R$ 196.690

- Jeep Compass Série S 2.0 Diesel AT9 4x4 R$ 213.190