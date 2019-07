A linha 2020 do Jeep Renegade, o utilitário esportivo mais vendido no Brasil com 200 mil unidades comercializadas, chega com mais equipamentos e sem a opção do câmbio manual. Os preços partem de R$ 89.990 para a versão Sport 1.8 flex e chegam a R$ 145.990 na versão Trailhawk 2.0 diesel.

A principal novidade são as lanternas traseiras de led, que passam a ser item de série desde a versão Longitude Flex. A peça é idêntica à versão americana do Renegade. De série também a versão Longitude ganha faróis full-led, de facho alto, baixo e também os de neblina. Esse item era um opcional para a Longitude na linha 2019 e de série nas Limited (flex) e Trailhawk (diesel).

Já a versão de entrada Sport passa a ter alarme de série perimétrico e pacote opcional, denominado Uconnect, que traz central multimídia com tela de 7 polegadas com integração a Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado digital de duas zonas e sensores traseiros de estacionamento. O kit sai por R$ 5 mil.

Esses três equipamentos ainda se destacam nos outros packs da versão Sport: Night Eagle e WSL, esta uma edição limitada a 500 unidades. O primeiro sai por R$ 7 mil e inclui ainda pintura metálica, acompanhando o acabamento preto em vários itens como rodas, teto, logotipos e molduras internas. Por sua vez, o segundo custa R$ 9,6 mil, englobando pintura perolizada Branco Polar, bancos de couro, os mesmos detalhes escuros do Night Eagle, além de adesivo de capô, emblemas da WSL, barras transversais de teto e rodas do Trailhawk.

Nas versões Longitude e Limited, o comprador ganhou mais uma opção para a cabine, com a entrada da cor marrom para os bancos de couro. O novo tom é opcional de R$ 1.200. O revestimento de couro preto continua de série nessas configurações, bem como na Trailhawk.

O Renegade é equipado com motores 1.8 flex de 139 cavalos ou 2.0 turbodiesel, de 170 cv. O câmbio é sempre automático, de 6 e 9 marchas, respectivamente, com tração 4x4 para o motor diesel.

Versões e preços

Renegade Sport 1.8 automático: R$ 89.990

Renegade Longitude 1.8 automático: R$ 104.990

Renegade Limited 1.8 automático: R$ 109.990

Renegade Longitude 2.0 turbodiesel 4x4 automático: R$ 134.990

Renegade Trailhawk 2.0 turbodiesel 4x4 automático: R$ 145.990