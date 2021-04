O Jeep Renegade 80 Anos foi escolhido para ser o primeiro veículo conectado da montadora. O modelo estreia a plataforma Adventure Intelligence, que permite ao usuário se conectar ao veículo mesmo estando longe dele pelo app My Uconnect (disponível na Apple Store e Play Store) e pelo site https://myuconnect.jeep.com/br/pt. O sistema foi criado em parceria com a operadora de telefonia TIM para oferecer wi-fi integrado nos carros da Stellantis.

Já à venda nas concessionárias da marca, o Jeep Renegade Longitude 1.8 Flex AT6 Série 80 Anos é oferecido por R$ 123.490, enquanto a o Jeep Renegade Longitude 2.0 Diesel AT9 4X4 Série 80 Anos chega por R$ 164.590. O pacote Adventure Intelligence pode ser adquirido também como um opcional. Na versão Moab o pacote custa R$ 2.500, para a Trailhawk e a Longitude o preço é de R$ 2.000, os três modelos têm motor 2.0 turbodiesel e câmbio automático de nove marchas. Por R$ 1.500, o pacote de conectividade estará também disponível nas versões flexíveis Limited e Longitude. Nesse caso, a motorização é a 1.8 flexível com câmbio automático de seis velocidades.

No portal, é possível que o cliente faça a gestão da sua conta e contrate serviços após o período de degustação, por exemplo. Já no App, smartwatch e pela Alexa (Amazon) o usuário poderá controlar todas as funções da plataforma. Ele poderá estar conectado com o mundo dentro do carro sem precisar usar o celular. O modelo vem de série com a nova central multimídia de 8,4” com novo visual e wireless, dispensando a necessidade de cabo para espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto.

Futuramente, outros modelos deverão receber a tecnologia também. Depois do Renegade, a nova geração do Compass já virá com a plataforma Adventure Intelligence. Os veículos sairão de fábrica com o eSIM 4G da TIM, chip virtual para acesso a Wi-Fi nativo a bordo, com a qualidade e garantia de continuidade de serviço. A nova plataforma entrega mais conveniência, assistência e entretenimento, como informações do veículo, mapa inteligente (on board), chamada automática de emergência, assistência mecânica, assistência de recuperação para roubo e furto, 4G Wi-fi Hotspot e período de teste para serviços conectados.

Na sua versão comemorativa, o Jeep Renegade traz barras de teto, grades, retrovisores, logos e rodas de 18” escurecidos em tom grafite. Já a parte interna conta com revestimento interno do teto em preto e acabamentos em Gloss Black, além de bancos com costuras exclusivas. A série especial está disponível nas cores Preto Carbon, Cinza Antique, Prata Billet, Verde Recon, Azul Jazz e Branco Polar.

Jeep Grand Cherokee 80 Anos

Além do Renegade e do Compass, outros dois modelos da Jeep – Grand Cherokee e Wrangler - também chegam com um visual renovado escurecido, com tags “80th anniversary” em alusão ao aniversário da marca nos bancos e tapetes, além de badges comemorativos nas partes internas e externas dos veículos.

A série Especial de 80 Anos do Grand Cherokee é baseada na versão Limited Diesel e já está à venda por R$ 496.990 nas concessionárias da marca, exceto estados de São Paulo e Paraíba). exceto estados de São Paulo e Paraíba). Externamente, tem rodas de 20”, grade frontal e acabamento do espelho retrovisor na cor grafite. Já o interior traz assentos em couro com costuras exclusivas, acabamentos em metal anodizado e black piano.

Ele é equipado com motor 3.0 turbo Diesel com 241 cv de potência e 550 Nm de torque, tração 4x4 Quadratrac II com bloqueio eletrônico de diferencial, 4x4 full time e 4x4 low e Jeep Selec Trac, sistema de som premium alpine de 506w com 9 alto-falantes e subwoofer, teto solar elétrico panorâmico, bancos dianteiros ventilados e aquecimento em todos os assentos.

Jeep Wrangler 80 Anos

A série especial Jeep Wrangler 80 anos, com preço sugerido de R$ 385.990 (para todo o Brasil, exceto estados de São Paulo e Paraíba), é baseada na versão Sahara Unlimited 4 portas. O modelo traz, externamente, novas rodas de alumínio de 18 polegadas em grafite, além de outros detalhes no mesmo tom, como contornos da grade frontal e molduras para farol de neblina, e badges “80th anniversary”. No interior,vem com badge interno “80th anniversary” nos porta-copos dianteiros, tag “80th anniversary” nos assentos do motorista e do passageiro dianteiro e novos tapetes, com costura exclusiva e o tag comemorativo.

O Wrangler traz teto e portas removíveis e para-brisas rebatíveis. Vem equipado ainda com motor 2.0 turbo com 271 cv de potência e 400 Nm de torque, sistema Selec Trac com quatro tipos de tração para diferentes terrenos, Offroad pages com informações para trilhas, como grau de inclinação vertical e lateral, sistema de tração selecionado e status do bloqueio de diferencial. O modelo ainda conta com sistema de escoamento de água para lavagem interna, afinal, o Wrangler foi projetado para suportar até 76cm de submersão.