A Jeep lançou oficialmente nesta quinta-feira (26) o Jeep Commander, SUV de sete lugares e o primeiro veículo da marca concebido e desenvolvido no Brasil. O modelo será oferecido em duas versões – Limited e Overland -, ambas sem opcionais e com motores Turbo flex 4x2 e Turbo diesel 4x4. O cliente poderá escolher as cores da carroceria e do acabamento interno sem custo extra. Os preços partem de R$ 199.990 na Limited flex e chegam a R$ 279.990 na Overland diesel (confira abaixo). A pré-venda começa nesta quinta-feira, mediante sinal de R$ 5.000, e segue até 7 de outubro. O compromisso da Jeep é faturar essas unidades até 31 de outubro.

Fabricado no Polo Automotivo de Goiana (PE), o Jeep Comande estará nas concessionárias a partir de 7 de outubro com a missão de ser líder no segmento de D-SUV (grande), no qual terá como principais concorrentes o Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan R-Line e o Caoa Chery Tiggo 8. Além de outros atributos, tem dimensões de sobra. O modelo tem 4.769 mm de comprimento, 1.859 mm de largura e 1.682 mm de altura e distância entre-eixos de 2.794 mm. Ou seja, espaço e conforto não faltam. São três fileiras de assentos, sete lugares e um dos maiores porta-malas da categoria com 1.760 litros com todos os bancos rebaixados, 661 litros na configuração com cinco ocupantes e 233 litros com os sete assentos levantados. Além disso, o modelo também conta 31 litros de volume n espaço de porta-objetos.

Design

No visual, o Jeep Commander traz grade dianteira com sete barras verticais e faróis afilados. Destaque para a faixa preta na grade frontal que se integra aos faróis full-LED, no qual a marca chama de Jeep Performance LED, caracterizada por luzes de seta de direção com indicação dinâmica (em vez de piscar, as luzes se “movimentam” do centro para a lateral).

As luzes diurnas de LED ficam posicionadas em uma barra horizontam acima dos faróis de neblina, enquanto a entrada de ar inferior traz acabamento com diversos retângulos, região onde ficam os sensores e radares dos sistemas de condução semi-autônoma. Visto de lateral, o utilitário tem como destaque as caixas de rodas de formato mais quadrado, que são pintadas na cor da carroceria na versão topo de linha Overland e em plástico preto na de base Limited. As rodas na versão mais completa são de 19 polegadas.

Na lateral, destaque para o efeito de "teto flutuante" com opção de pintura em preto, que exibe ainda um friso cromado na parte superior das janelas e termina na parte traseira do SUV. Na traseira, o Commander traz lanternas horizontais afiladas em LED “coladas” no vidro traseiro, com a parte superior trazendo uma linha contínua de LED, enquanto na seção abaixo há quatro nichos separados de iluminação. O visual é arrematado por uma moldura cromada que se estende por toda a traseira e integra os dois lados. O modelo oferece seis opções de cores tradicionais (Branco Polar, Cinza Granite, Prata Billet, Azul Jazz, Deep Brown e Preto Carbon), além de uma cor nova exclusiva do modelo: Slash Gold, um tom dourado sutil.

O interior entrega refinamento de alto nível. A versão Overland traz acabamento em couro preto e suede marrom (preto na Limited) nos bancos, nos painéis das portas e painel. Os bancos também têm couro marrom e detalhes em suede bordado no encosto e nas laterais (com exceção da costura central com formato de xadrez), vindo com costuras em tom de bronze – que aparece também por toda a cabine.

A cor bronze também está presente no painel e na borda do console central, que por sua vez traz no descansa braço revestimento em couro com a inscrição Jeep 1941, uma referência ao ano de lançamento do Willys MB.

Tecnologia

O Jeep Commander se destaca por trazer muita tecnologia de ponta. Vem com cluster Full Digital personalizável de 10,25” e central multimídia com tela touch de 10,1” Full HD com navegação embarcada e espelhamento para Apple Carplay e Android Auto por conexão sem fio. Caso outros passageiros queiram realizar o carregamento com fio, existem portas USB nas três fileiras de assentos. A versão Limited traz a plataforma Adventure Intelligence. Já versão Overland tem a plataforma Adventure Intelligence com a assistente virtual Alexa (integrada ao multimídia do SUV), sistema de som Harman Kardon com 9 alto-falantes e 1 subwoofer com 450 watts de potência.

Traz também acesso ao porta-malas com abertura e fechamentos elétricos na Limited e Overland, sendo que na última ainda há sensor de presença (Hands-Free). Ainda há pára-brisas e vidros laterais térmicos, rebatimento automático dos retrovisores, Keyless Enter ‘N Go e ar-condicionado Dual Zone com canal dedicado aos assentos traseiros.

Entre os equipamentos de série disponíveis para todas as versões, destaque para o controlador de velocidade adaptativo, sistema de frenagem automática de emergência com reconhecimento de pedestres e ciclistas, assistente de manutenção em faixa, reconhecimento de placas de trânsito, detector de fadiga, sete airbags, farol alto automático, banco do motorista com regulagem elétrica, teto solar elétrico panorâmico e rodas de liga-leve de 19 polegadas.

Motorização

O Jeep Commander traz duas opções de motores. O motor 1.3 turboflex T270, que estreou no Compass, tem potência de até 185 cv a 5.750 rpm e 27,5 kgfm de torque a 1.750 rpm, neste caso sempre enviando sua força para as rodas dianteiras e equipado com câmbio automático de 6 marchas. O único recurso para auxiliar em uma estrada de terra com situações de baixa aderência é o controle de tração com função TC+.

O SUV também oferece como opção o motor turbo Diesel TD380, de quatro cilindros, que recebeu um mapa de calibração específico, novo volante motor, novo conversor de torque, nova turbina e teve a curva de pedal aprimorada, permitindo um aumento de torque de 350 Nm para 380 Nm. Com 2.0 litros e quatro cilindros, o propulsor entrega 170 cv de potência.

Com o autêntico DNA Jeep, todas as versões Turbo Diesel do Commander possuem sistema de tração 4x4 com reduzida, câmbio automático de 9 velocidades, seletor de terrenos com três modos (Sand/Mud, Snow e Auto) e HDC (Hill Descent Control), que auxilia o motorista em descidas íngremes durante percursos off-road. Além disso, possuem altura mínima de solo de 21,2 cm, ângulo de entrada de 26° e de saída de 24°.

Vantagens

Os 500 primeiros que comprarem o Jeep Commander durante a pré-venda ganharão um welcome kit exclusivo composto por uma mala de viagem em couro com a logomarca com o nome do modelo e um kit Trousseau (necessaire com produtos de higiene da marca).

Além disso, todos que comprarem até o final da pré-venda, dia 7 de outubro, terão as três primeiras revisões grátis. Para quem fizer a aquisição como pessoa física, no varejo, a Jeep pagará o valor da tabela FIPE no Renegade ou Compass usados.

Preços

Jeep Commander Limited Turbo Flex AT6: R$ 199.990

Jeep Commander Overland Turbo Flex AT6: R$ 219.990

Jeep Commander Limited Turbo Diesel 4x4 AT9: R$ 259.990

Jeep Commander Overland Turbo Diesel 4x4 AT9: R$ 279.990