Um ícone não muda, ele só evolui. Nada melhor do que o Jeep Day, ou Dia 4x4, realizado na quinta-feira (4) na Hípica de Santo Amaro (SP), para mostrar a revolução da marca nos seus 78 anos de história, iniciada com o pioneiro Jeep Willys MB de 1941. Além de apresentar novidades (veja abaixo), a Jeep comemora os resultados alcançados no Brasil. No mês passado, a marca registrou no País seu melhor market share no mundo, com 24,9% de participação no mercado de SUVs. Ou seja, de cada 4 utilitários-esportivos emplacados, um é da marca Jeep.

Em busca de mais recordes, a montadora anunciou para o segundo semestre a chegada do Jeep Wrangler Rubicon, e o início das vendas do novo Jeep Wrangler no Brasil na versão de acabamento Sahara em duas carrocerias, de duas e quatro portas (Unlimited), sempre com capota rígida removível e dividida em três partes, com preços sugeridos de R$ 259.990 e R$ 274.990, respectivamente. A Unlimited oferece mais espaço interno e conta ainda com o pacote de acabamento Overland, que inclui rodas com desenho diferente e capota e capa do estepe na cor da carroceria – peças são pretas na versão menor.

Motor

As duas versões serão equipadas com o novo motor turbo do Wrangler de 2 litros de gasolina, de 4 cilindros em linha e injeção direta que oferece 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque, acoplado ao novo câmbio automático de 8 marchas (três a mais que antes). A maior eficiência energética é auxiliada ainda pelo sistema Stop/Start e até pela assistência da direção, que agora é eletro-hidráulica.

No Wrangler Rubicon, o sistema Rock-Trac 4x4 terá eixos Dana 44 de última geração e alto desempenho com relação reduzida de 4:1. Os outros recursos exclusivos serão: diferenciais de bloqueio eletrônico Tru-Lok, barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica, suspensão 5 cm mais alta, pneus lameiros BF Goodrich de 33 polegadas e mais proteção sob a carroceria

Evolução

Produzido na fábrica original da Jeep, em Toledo, Ohio (EUA), o Jeep Wrangler 2019, além dos dois sistemas 4x4 avançados, traz , pela primeira vez na história do Wrangler, uma caixa de transferência de duas velocidades com tração integral permanente e uma relação reduzida de 2,72:1 na versão Sahara.

Chamada de Selec-Trac, essa nova caixa de transferência é intuitiva e permite que o condutor o configure e esqueça, enquanto a força é constantemente entregue às rodas dianteiras e traseiras. Entretanto, continuam existindo as posições específicas para off-road, com a tração 4x4 dividida igualmente entre os dois eixos e a 4x4 reduzida. Tudo sempre selecionado pelo robusto seletor ao lado da alavanca de câmbio.

Design

O novo Wrangler 2019 é baseado em um desenho reconhecível graças a detalhes de estilo tradicionais da Jeep. O novo design exterior do Wrangler tem linha de cintura mais baixa e janelas maiores para melhor visibilidade externa, especialmente nas trilhas.

A equipe de design do Jeep deu à grade de sete fendas um olhar atualizado que agora mostra as duas fendas nas pontas se cruzando com os faróis, homenageando os Jeep CJ (como o CJ-5 feito no Brasil entre 1957 e 1982). A parte superior da grade foi inclinada para melhorar a aerodinâmica. Atrás, as tradicionais lanternas quadradas são de LED.

A inclinação do para-brisa foi otimizada para melhorar a aerodinâmica e possui um novo design de quatro parafusos na parte superior da moldura do para-brisa para permitir que ele possa ser rebatido mais facilmente. Uma nova barra transversal dianteira agora conecta as colunas A e permanece no lugar mesmo quando o para-brisa é dobrado, permite que o espelho retrovisor central permaneça no lugar.

As portas são de alumínio de alta resistência e têm um detalhe funcional: na dobradiça está impresso o tamanho da ferramenta necessária para remover as portas. O Wrangler pode ter todo o teto removido ou apenas os dois painéis frontais acima do motorista e passageiro. As peças estão mais leves e é possível até retirar somente a que fica sobre o condutor.

Nessa nova plataforma do Wrangler JL, a redução de peso foi de cerca de 100 kg, dependendo da versão, também incluiu uma utilização ampla de aço de alta resistência e mais alumínio em peças como o capô, por exemplo.

Multimídia

OJeep Wrangler oferece a quarta geração do conjunto multimídia Uconnect, com tela de toque de 8,4 polegadas. O novo sistema inclui, além de navegação GPS própria, a conectividade com os sistemas Apple Car Play e Android Auto. A geração anterior tinha apenas um rádio com Bluetooth.

Outra exclusividade do Uconnect no Wrangler são as Off-Road Pages. Essas telas passam informações importantes como os graus de inclinação lateral e longitudinal do veículo, o modo de tração selecionado, o grau de esterço da direção, as coordenadas geográficas, altitude em relação ao nível do mar, entre outras. À frente do motorista, há a tela colorida de 7” no centro do quadro de instrumentos.

Segurança

A nova geração do Jeep Wrangler traz dezenas de componentes de segurança ativos e passivos. Como por exemplo: quatro air bags sendo dois frontais e dois laterais, controles de tração, de estabilidade (ESC) e oscilação da carroceria (ERM), assistente de partida em rampa (HSA), assistente de descida (HDC) e monitoramento de pontos cegos (BSM).

E ainda coluna de direção ajustável em altura e profundidade, freios a disco nas quatro rodas com ABS, pontos Isofix para fixação de assentos infantis, monitoramento de pressão dos pneus, repetidores de direção nos retrovisores, nivelamento automático dos faróis, câmera traseira ParkView com linhas dinâmicas, sensores traseiros de estacionamento ParkSense, sistema de entrada e partida sem chave, entre outros.