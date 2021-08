A Stellantis anunciou que iniciará a pré-venda do Jeep Commander na próxima quinta-feira, dia 26, quando o novo SUV da marca, desenvolvido e produzido no Brasil, fará sua estreia mundial. No primeiro lote, 500 unidades estarão com condições especiais para quem optar por adquirir o veículo antecipadamente. A Jeep não divulgou os preços nem as versões que serão oferecidas na pré-venda. O modelo será equipado com duas opções de motores: 1.3 GSE Turbo Flex de 185 cv e 27,5 kgfm e o 2.0 Multijet turbo diesel, em versão exclusiva mais potente, além de oferecer opções de tração 4x2 e 4x4.

Os interessados na compra antecipada devem acessar o hotsite a partir das 10h da quinta-feira (26/08) e realizar o pagamento de R$ 5.000 como sinal. A reserva também pode ser feita em uma das mais de 200 concessionárias Jeep em todo o país. Depois do pagamento do sinal, o cliente receberá uma mensagem por e-mail com a confirmação do pedido e, caso tenha feito a compra na pré-venda de forma online, será orientado a ir até uma das concessionárias da Rede Jeep para concluir a aquisição do Jeep Commander. Caso, por qualquer motivo, o consumidor decida cancelar a compra, receberá a quantia paga como sinal de volta.

Os 500 primeiros ganharão um welcome kit composto por uma mala de viagem em couro com a logomarca com o nome do modelo e um kit Trousseau (nécessaire com produtos de higiene da marca). Além disso, todos que comprarem até o final da pré-venda, dia 7 de outubro, terão as três primeiras revisões grátis. Para quem fizer a aquisição como pessoa física, no varejo, a Jeep pagará o valor da tabela FIPE no Renegade ou Compass usados (detalhes das condições no hotsite da pré-venda).

Com sete lugares distribuídos em três fileiras, o Jeep Commander, que será o quarto modelo a ser produzido no Polo Automotivo Jeep em Goiana (PE), vai concorrer com o Caoa Chery Tiggo 8, Volkswagen Tiguan e Peugeot 5008. O modelo traz conceito global e será exportado para outros países latino-americanos. Pelas imagens já liberadas, o Jeep Commander traz muito espaço, acabamento premium, com bancos em couro e suede, apoio de braço com a inscrição Jeep 1941 marcada em baixo relevo e painel em duas cores, utilizando também o suede.