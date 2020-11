O Jeep Compass já acumulou 39.843 unidades vendidas até outubro passado, mês em que ocupou a 8ª posição no ranking de veículos, com 6.161 carros emplacados. A primeira reestilização do modelo será realizada no próximo ano e chegará como linha 2022 com o novo motor 1.3 turbo flex com cerca de 170 cv e 25 kgfm de torque associado a um câmbio CVT, além de mudanças no visual.

Mas, enquanto não chega o novo modelo, o Sobre Rodas avaliou a versão Longitude 2020 com o motor 2.0 flex. As duas configurações Longitude (flex e diesel), que representam o maior volume das vendas do modelo, receberam retrovisor interno eletrocrômico, acendimento automático dos faróis e sensor de chuva.

Robusto, confortável e bonito, o Compass atrai pelo estilo com suas linhas quadradas, grade frontal de sete fendas, para-lamas de contornos trapezoidais e a linha de teto descendente na traseira, aumentando o apelo esportivo, que chamam atenção por onde passa. Destaque também para a posição dirigir e pelo conforto oferecido aos ocupantes. Muito bem equipado, é reconhecido o carro mais tecnológico produzido no Brasil.

O interior traz materiais e acabamento sem igual no segmento, tornando acolhedora a espaçosa cabine. Destaque para a parte central do painel, revestimento suave ao toque na cobertura do painel. Há ainda detalhes refinados com acabamento cinza escuro ou “piano black”, de acordo com a versão. Os bancos trazem couro de boa qualidade. O do motorista tem regulação de altura. A posição de dirigir, um dos pontos fortes do modelo, é confortável.

O espaço é ideal para quatro e até cinco pessoas, o que facilita viagens familiares. O porta-malas tem capacidade de 410 litros. Traz ar-condicionado automático digital de duas zonas, direção elétrica, piloto automático com limitador de velocidade e chave presencial. Os bancos em couro são bonitos. O do motorista tem regulação de altura. A posição de dirigir, alta e bem encaixada, é um dos pontos fortes do modelo.

Todo Jeep Compass traz o sistema multimídia Uconnect com tela de toque, navegador GPS embutido, câmera de ré e conexões Bluetooth e USB, sendo que já a partir da versão Longitude, o monitor é colorido de 8,4 polegadas, com funções extras como controle do ar-condicionado e comandos de voz ainda mais avançados. A qualidade de áudio fica ainda melhor com o som opcional da renomada marca Beats, de 506 Watts de potência, 9 alto-falantes e subwoofer.

Segurança

O pacote de série de segurança inclui, entre outros itens, controle eletrônico de estabilidade, sistema anticapotamento, sistema de monitoramento de pressão de pneus, controle de velocidade de cruzeiro, controle de partida em subida, assistente de partida em rampa, freios a disco nas quatro. Traz ainda rodas com ABS, três pontos de fixação de cadeiras infantis Isofix, repetidores de direção nos retrovisores externos, faróis de neblina com função cornering (acende do lado que se esterça em manobras ou em baixas velocidades) e direção de torque dinâmico, que induz o condutor a virar o volante corretamente em uma situação de perda de aderência.

No que diz respeito aos air bags, as versões Sport e Longitude só oferecem os dois frontais obrigatórios. Ou seja, o proprietário é obrigado a pagar o pacote opcional para ter os outros cinco que são de série para Limited e Trailhawk. Uma pena, pois por ser um SUV de referência deveria ter pelo menos os outros dois laterais. No caso da versão testada, ela é equipada com os dois air bags laterais, dois de cortina e um para os joelhos do motorista, totalizando sete bolsas quando somadas às duas frontais obrigatórias.

Mas o Jeep Compass oferece controle de adaptativo de velocidade monitoramento de mudança de faixa, farol alto automático e aviso e prevenção de colisão frontal, que engloba frenagem automática. Outro item de alta tecnologia é o sistema de estacionamento automático, o Park Assist, que opera em vagas paralelas e perpendiculares. Mas é opcional na versão Longitude.

Motor

O Jeep Compass Longitude é equipado com o motor 2.0 flex (batizado Tigershark), com quatro cilindros e potência de 166 cv (etanol) a 6.000 rpm e 159 cv (gasolina) a 6.000 rpm e torques máximos de 20,5 kgfm (álcool) a 4.000 rpm e 19,9 kgfm (gasolina) a 4.000 rpm. As versões equipadas com o motor flex têm câmbio automático de seis marchas e tração dianteira.

O problema é que os dados oficiais de consumo não são nada animadores. O SUV faz 6,1 km/l com etanol e 8,8 km/l com gasolina na cidade, enquanto na estrada as marcas ficam em 7,5 km/l com etanol e 10,8 km/l com gasolina. No test-drive, os índices de consumo ficaram nestes patamares. A boa notícia é a chegada do motor 1.3 turbo flex no primeiro trimestre de 2020.