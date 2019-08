O Jeep Compass 2020 já está à venda nas 191 concessionárias da marca com mais itens de série em todas as versões. Mas os preços subiram entre R$ 3 mil e R$ 8 mil, dependendo a versão. O modelo está com mais de 150 mil unidades comercializadas desde outubro de 2016, quando o Brasil foi o primeiro país a fabricar e a vender o SUV, que depois passou a ser produzido no Méxio, China e Índia

O Jeep Compass Sport passa a ter o sistema de entrada e partida sem chave (Keyless Entry’N’Go), acendimento automático dos faróis e sensor de chuva. Entre os extras, a opção de entrada do modelo teve um aumento na paleta de cores com a chegada da pintura perolizada Branco Polar, a mais procurada pelos compradores do Compass.

Já as duas configurações Longitude (flex e diesel), que representam o maior volume das vendas, receberam retrovisor interno eletrocrômico, acendimento automático dos faróis e sensor de chuva. O Compass Longitude também passa a contar com um novo opcional, o sistema de estacionamento Park Assist.

A Série S, o topo da gama, sai de fábrica com o pacote High Tech, formado por aviso de colisão frontal com frenagem automática (FCW+), monitoramento de mudança de faixa (Lane Sense), controle adaptativo de velocidade (ACC) e comutação automática do farol alto. E, a partir de agora, ganha o teto solar entre os equipamentos padrão.

As versões Limited (flex e diesel) e Trailhawk (diesel) ganharam banco do motorista com ajuste elétrico em oito posiçõesdireções. Ambos continuam a oferecer o conjunto High Tech como opcional.

Preços e versões

Sport AT 2.0 Flex – R$ 116.990

Longitude AT 2.0 Flex – R$ 132.990

Limited AT 2.0 Flex – R$ 149.990

Longitude AT 2.0 Diesel 4×4 – R$ 161.990

Limited AT 2.0 Diesel 4×4 – 181.990

Trailhawk AT 2.0 Diesel – 181.990

Série S AT 2.0 Diesel 4×4 – 195.990