A Jeep marca seus 80 anos com o lançamento de uma série especial para cada um dos quatro modelos comercializados no Brasil: os nacionais Renegade e Compass e os importados Grand Cherokee e Wrangler. Com preço de R$ 162.990, a série especial do 80º aniversário do Novo Compass entra em pré-venda nesta segunda-feira (05/04), às 16 horas, tanto pelo hotsite https://compass.jeep.com.br/pre-venda quanto em qualquer uma das concessionárias da rede Jeep.

Para adquirir uma das 1.000 unidades que estão disponíveis, será necessário realizar o pagamento de um sinal de R$ 3.000. As primeiras 48 horas serão exclusivas para os atuais clientes Jeep. Depois das 16 horas do dia 07/04, quarta-feira, a pré-venda estará disponível para todos. Quem adquirir agora o Novo Compass Série Especial 80 Anos terá vantagens, com faturamento em até 30 dias após o lançamento oficial e kit composto por Echo Dot (4ª Geração) Smart Speaker com Alexa e itens da marca Jeep Gear: nécessaire da coleção Jeep Compass e chaveiro da coleção de 80 Anos da marca.

O Novo Jeep Compass, que será lançado em maio, traz o novo motor turbo flex 1.3 T270 com potência de 185 cv e torque de 270 Nm; novo design com mudanças por fora e por dentro, como o novo volante e novos faróis full LED e mais tecnologia com a nova central multimídia de 10’1” com a plataforma Adventure Intelligence e novo carregador sem fio. A plataforma de serviços de conectividade entrega conveniência, assistência e entretenimento com segurança para o usuário. O sistema foi criado em parceria com a operadora TIM para oferecer Wi-Fi integrado nos carros da Stellantis.

A Série Especial 80 Anos da nova geração do Compass conta com acabamento externo escurecido em tom grafite, interior em Black Piano, revestimento interno do teto na cor preta e costuras exclusivas, além de badges e tags “80th” na parte externa e interna do carro. A versão estará disponível nas seguintes cores: Prata Billet, Preto Carbon, Azul Jazz, Branco Polar, Verde Recon e Cinza Granite (nova para o modelo).