A Hyundai divulgou as primeiras imagens oficiais do Creta Nova Geração 2022 em seus canais digitais no YouTube, Facebook, Instagram e em uma página exclusiva em seu website. Entre as novidades, estão os recursos de conectividade e tecnologia embarcada, muitos deles inéditos para a categoria. O visual foi totalmente remodelado e traz assinatura moderna das luzes diurnas em LED e dos faróis Full LED. O Novo Creta 2022, que tem semelhanças com o mesmo vendido na Rússia, chega ao mercado no último trimestre do ano e será produzido na fábrica de Piracicaba (SP).

Destaque também para a central multimídia blueNAV com a maior tela da categoria, de 10,25 polegadas, navegação embarcada e conexão para Apple Car Play e Android Auto. Outro diferencial é a conectividade veicular a partir do Hyundai Bluelink , que permite através de app no smartphone se conectar ao carro e controlar funções. É possível ligar o carro a distância para acionar a climatização, acessar a telemetria de consumo e autonomia, além de travar e destravar o veículo.

Nas imagens, também é possível observar recursos como o freio de estacionamento eletrônico, ativado por meio de um simples toque de botão, painel digital colorido de 7 polegadas, borboletas para troca de marcha no volante multifuncional com design esportivo e ergonômico e câmera para monitoramento de ponto cego, que amplia o campo de visão do condutor e aumenta a segurança nas mudanças de faixa.

O Creta Nova Geração 2022 trará para o Brasil o Hyundai SmartSense, um pacote de segurança que reúne soluções inteligentes como sistema de frenagem autônomo, assistente de permanência em faixa e controle de velocidade adaptativo, entre outros, que auxiliam em situações difíceis no trânsito e contribuem para uma experiência de condução mais tranquila e segura.

A Hyundai informou que outras novidades do Creta Nova Geração 2022 serão reveladas nas próximas semanas nos canais digitais da montadora.