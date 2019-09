A Hyundai Motor Brasil divulgou imagens inéditas da versão topo de linha da nova geração do HB20, que será lançado no dia 16 de setembro. As imagens mostram por completo as formas totalmente renovadas do hatch compacto, destacando o design ainda mais ousado que seu antecessor.

Depois do Novo Sonata, apresentado no Salão do Automóvel de Nova Iorque, em abril deste ano, o HB20 Nova Geração será o próximo veículo da Hyundai no mundo a incorporar a evolução da linguagem de design da marca, denominada “Esportividade Sensual”. A nova identidade é baseada em quatro dos principais elementos de design: proporção, arquitetura, estilo e tecnologia.

Na nova geração do HB20, isto se traduz principalmente na silhueta com linhas de forte identidade, na grade frontal bastante evidenciada, nos faróis e lanternas com assinatura luminosa única, e nas rodas com desenho que sugere movimento mesmo quando paradas. Além disso, o conceito de teto flutuante cria sensação de velocidade ao modelo.

A Hyundai lançou também a ação “Desafio Revelação” para os fãs de HB20 e os interessados em conhecer mais da nova geração do carro. Se a meta de 50 mil visitas no site da montadora for atingida até as 10 horas desta sexta-feira (6), novas fotos do interior do modelo serão divulgadas nos próximos dias. O contador de visitas poderá ser acompanhado no endereço www.hyundai.com.br.