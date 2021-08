A Hyundai lançou nesta quarta-feira (25) o Creta Nova Geração 2022, cuja pré-venda também foi iniciada para entrega das primeiras unidades em meados de setembro. O novo SUV Creta está disponível em quatro versões. Comfort, por R$ 107.490, Limited, por R$ 120.490, e Platinum, por R$ 135.490, todas com motor 1.0l Turbo GDI, enquanto a topo de linha, Ultimate, sai de fábrica por R$ 146.990, com o propulsor Smartstream 2.0l. A opção com teto em preto, Dual Tone, disponível apenas sob consulta para a configuração Ultimate, acrescenta R$ 1.500. Mas a montadora continuará comercializando a configuração Action, que mantém o motor Gamma 1.6l 16V DOHC D-CVVT Flex, com preço sugerido de R$ 96.490.

Produzido em Piracicaba (SP), o novo Creta cresceu por dentro e por fora. Agora são 4,30 m de comprimento, 1,79 m de largura e 2,61 m de entre-eixos. Mas chega com visual polêmico. A grade frontal exclusiva para o Brasil tem formato hexagonal, com combinação de cores e formas. Destaque também para conjunto óptico dianteiro com a luzes diurnas em LED e dos faróis Full LED. Chama a atenção o capô alongado com vincos delineados. As rodas de liga-leve são de 16 polegadas na versão de entrada, diamantadas e de 17 polegadas nas diamantadas e de 17 polegadas nas configurações intermediárias, e diamantadas e de 18 polegadas no topo da gama. Na parte traseira, as lanternas são em LED e exibem uma nova assinatura de luz, enquanto a inscrição com o nome do SUV aparece centralizada e espaçada acima da placa. Está disponível em seis cores.

No interior, destaque para os detalhes de acabamento refinado em tons de bege e marrom que harmonizam com todo o pacote de segurança e tecnologia a bordo: painel digital colorido de 7 polegadas, borboletas para troca de marcha no volante, central multimídia blueNAV com a maior tela disponível no segmento, de 10,25 polegadas e conta com navegação e conexão Apple Car Play e Android Auto. É nessa tela, aliás, que o condutor poderá ver imagens das câmeras de ré, lateral e frontal, que formam uma visão 360 graus. Graças ao Smart Camera 360° uma combinação dessas câmeras gera até oito modos de visão e simula uma vista aérea real.

Traz ainda alavanca de câmbio em T, freio de estacionamento eletrônico, ar condicionado automático digital, seletor de modos de direção e o pacote de segurança Hyundai SmartSense, que reúne recursos como sistema de frenagem autônomo, assistente de permanência em faixa e controle de velocidade adaptativo. Conforme a Hyundai, o teto solar panorâmico tem uma das maiores áreas envidraçadas da categoria.

Motorizações

O Creta Nova Geração chega com motor 1.0l Turbo GDI de injeção direta de combustível, nas configurações Comfort, Limited e Platinum. O propulsor de três-cilindros entrega potência de 120 cv, com torque máximo de 17,5 kgf.m logo aos 1.500 rpm, que se mantém até 3.500 rpm.

A versão topo de linha Ultimate é equipada com motor aspirado Smartstream 2.0l que, graças a uma série de inovações, passa a oferecer 167 cavalos de potência (E) e 157,3 cv (G) a6.200 rpm, torque de 20,6 kgf.m (E) e 19,2 kgfm (G) a 4.700 rpm. A transmissão será sempre automática de seis velocidades e ambos os motores estarão disponíveis com sistema Stop & Go.

O Creta Nova Geração está disponível em seis cores diferentes. Duas sólidas, Preto Onix e Branco Atlas; três metálicas, Prata Sand, Prata Brisk e Cinza Silk; e uma perolizada, Azul Sapphire. Há ainda uma combinação de pintura chamada Dual Tone, quando as cores Branco Atlas, Prata Sand, Prata Brisk, Cinza Silk e Azul Sapphire podem vir com teto, moldura da coluna C e barras de teto em preto, como opção e sob consulta prévia, exclusivamente na versão Ultimate.

Segurança

O pacote de segurança Hyundai SmartSense chega ao Brasil com o Creta 2022. Além da Smart Camera 360°, a nova geração sai de fábrica com câmera para monitoramento de ponto cego, sistema de frenagem autônomo, assistente de permanência em faixa. assistente de centralização em faixa, detector de fadiga, farol alto adaptativo e o controle de velocidade adaptativo.

Seis airbags, freios a disco nas quatro rodas, controle de velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade, acionamento inteligente one-touch das luzes de direção estão disponíveis em todas as versões, assim como freios ABS com EBD, controles de estabilidade eletrônico e tração (ESP e TCS), assistente de partida em rampa (HAC), sinalização de frenagem de emergência (ESS) e monitoramento de pressão dos pneus (TPMS).

O novo Creta 2022 também contará com o sistema Bluelink lançado recentemente no Brasil. Com ele, o proprietário pode usar o smartphone para ligar o motor, abrir as janelas, ajustar o ar-condicionado digital e outras funcionalidades. Também conta com um sistema de rastreamento e recuperação veicular, aceita comandos por voz para algumas funções. O pacote de uso do Bluelink para o Creta 2022 será gratuito nos seis primeiros meses de uso. Após o período, os serviços terão mensalidade de R$ 29,90 para o pacote básico ou R$ 49,90 para o uso de navegação por GPS.

A nova geração do Creta tem cinco anos de garantia sem limite de quilometragem para veículos de uso particular. Nas aplicações comerciais, a garantia continua de cinco anos ou até atingir 100 mil quilômetros. O SUV compacto terá revisões periódicas até 60 mil quilômetros com preços fixos para ambas as motorizações.