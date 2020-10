A Hyundai encerra o ciclo de novidades para a linha 2021 do HB20 com o anúncio das mudanças e dos preços das versões equipadas com motor 1.0 turbo de 120 cv com injeção direta de combustível: Evolution, Evolution Pack, Diamond e Diamond Plus, nas carrocerias hatchback e sedã.

No visual, o HB20 e o HB20S 2021 topo de linha trazem como novidade uma nova grade dianteira, que traz a parte central em “formato cascata” e contorno da peça em preto brilhante.

O alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência e o aviso de saída involuntária da faixa de rodagem agora também estão disponíveis a partir da versão Evolution Pack tanto para o hatch como para o sedã. Antes os assistentes de condução eram itens de série apenas do catálogo mais caro Diamond Plus.

Os demais itens de série permanecem sem alteração. Entre as versões Diamond e Diamond Plus as diferenças estão nas maçanetas internas cromadas e no sistema start-stop, que ajuda na economia de combustível em especial na cidade, dois itens exclusivos da versão mais cara.

Novidades e preços das versões do HB20 turbo 1.0 2021

HB20 e HB20S Evolution – R$ 69.590 e R$ 74.590

Recebem faróis com acendimento automático, apoio de braço deslizante no console central e nova grade dianteira em formato de cascata com contorno em preto brilhante, a mesma usada no HB20 Sport.

HB20 e HB20S Evolution Pack - R$ 72.090 e R$ 77.090

Além dos mesmos itens do Evolution, a versão Pack traz ainda sistemas de alerta e frenagem autônoma e alerta de mudança de faixa. Câmera de ré e airbags laterais também são novidades no modelo.

HB20 e HB20S Diamond – R$ 75.590 e R$ 80.590

Ganham nova grade dianteira em formato de cascata com contorno em preto brilhante, igual a do HB20 Sport, e os sistemas de alerta e frenagem autônoma e alerta de mudança de faixa. Agrega ainda novos bancos em couro e sistema de monitoramento de pressão dos pneus.

HB20 e HB20S Diamond Plus – R$ 76.590 e R$ 81.590

A exemplo dos outros modelos, recebem a nova grade dianteira em formato de cascata com contorno em preto brilhante. Os demais itens permanecem sem alteração