Depois de apresentar as versões 1.0 do HB20 para o ano-modelo 2021, a Hyundai lançou a linha com motor 1.6 da família HB20. Entre as mudanças principais estão a chegada de pacotes (Packs) com itens de segurança, conforto e conveniência, e a estreia da grade frontal com contorno em preto brilhante em todas as versões e faróis escurecidos, antes exclusivos ao HB20X.

As configurações Vision 1.6 MT e 1.6 AT para HB20 e HB20S têm agora de série faróis com acendimento automático e rodas de liga-leve diamantadas de 15 polegadas. Atualização inclui opção para quatro airbags, câmera de ré, sensor de estacionamento, entre outros.

As versões da família HB20 com motorização turbo 1.0 farão a migração para modelo 2021 mais adiante.

Novidades e preços

O HB20 Vision 1.6 MT (R$ 59.990) passa a contar de série com faróis com acendimento automático e rodas de liga-leve diamantadas de 15 polegadas. Lanternas traseiras são agora do tipo Black Bezel, as mesmas que equipam atualmente o HB20X. Grade dianteira tem novo contorno em preto brilhante.

Já o HB20 Vision 1.6 MT Pack (R$ 61.990) acrescenta sobre a Vision 1.6 MT os dois airbags laterais (totalizando 4 airbags), câmera de ré, sensor de estacionamento, faróis de neblina, vidros elétricos com antiesmagamento, abertura e fechamento dos vidros pela chave, controle de tração (TCS), controle de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa (HAC) e sinalização de frenagem de emergência (ESS).

O HB20 Vision 1.6 AT (R$ 64.590) traz agora de série faróis com acendimento automático, rodas de liga-leve diamantadas de 15 polegadas e apoia braço deslizante no console central. Lanternas traseiras são do tipo Black Bezel, as mesmas que equipam atualmente o HB20X. Grade dianteira tem novo contorno em preto brilhante.

O HB20 Vision 1.6 AT Pack (R$ 66.090) acrescenta sobre a Vision 1.6 AT os dois airbags laterais (totalizando quatro airbags), câmera de ré, sensor de estacionamento, faróis de neblina, vidros elétricos com antiesmagamento e abertura e fechamento dos vidros pela chave.

O HB20S Vision 1.6 MT (R$ 64.990) passa a contar de série com faróis com acendimento automático e rodas de liga-leve diamantadas de 15 polegadas. Grade dianteira tem novo contorno em preto brilhante.

O HB20S Vision 1.6 AT (R$ 69.590) traz de série com faróis com acendimento automático, rodas de liga-leve diamantadas de 15 polegadas e apoia braço deslizante no console central. Grade dianteira tem novo contorno em preto brilhante.

O HB20S Vision 1.6 AT Pack (R$ 71.090) acrescenta sobre a Vision 1.6 AT os 2 airbags laterais (totalizando 4 airbags), câmera de ré, sensor de estacionamento, faróis de neblina, vidros elétricos com antiesmagamento e abertura e fechamento dos vidros pela chave.

O HB20X Vision 1.6 AT (R$ 86.590) passa a contar com apoia braço deslizante no console central. Airbags laterais agora são de série.