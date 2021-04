A Hyundai lançou nesta segunda-feira (26) o sistema de carro conectado no País, denominado Bluelink, que combina em um único pacote tecnologias que proporcionam mais conforto, segurança e conveniência aos condutores. O novo sistema de conectividade da marca estará disponível inicialmente nas versões 2022 do HB20 e chega ao Brasil com foco em cinco grupos de serviço: segurança e assistência ao motorista, prevenção ao roubo, conveniências, alertas e cuidados com o carro. O Creta deve o próximo veículo da marca ser equipado com a novidade.

Conforme a Hyundai, o Bluelink será um equipamento de série para o HB20 nas versões Sport e Diamond, para o HB20S no catálogo Diamond e para o HB20X nas opções Diamond e Diamond Plus. Os serviços serão gratuitos nos seis primeiros meses de uso. Após o período, terão mensalidade de R$ 29,90 para acesso a todas as funcionalidades. Para as demais versões, o sistema de carro conectado será oferecido como opcional e terá um custo adicional de R$ 1.400 relativo ao serviço 4G. O Bluelink não oferecerá Wi-Fi embarcado.

Os proprietários de HB20 até o ano/modelo 2021 não terão como receber o Bluelink, uma vez que a central multimídia compatível com o recurso conta com evoluções de hardware. O novo sistema traz suporte ao Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Nessa atualização, a configuração Diamond Plus, para HB20 e HB20S, deixa o portfólio da montadora, que tem, a partir de agora, a Diamond como topo de linha.

Escolhida como parceira pela montadora, a Vivo Empresas é a responsável pela solução de dados que permitirá a comunicação entre Data Center, Central de Atendimento e App Bluelink, além de funcionalidades exclusivas de conectividade para o universo veicular.

Serviços

O Bluelink disponibiliza uma variedade de funcionalidades de conectividade úteis como o envio de notificação automática em colisões e assistência 24 horas. Em prevenção ao roubo, oferece rastreamento, imobilização e notificação de veículo roubado. Também será possível obter diagnósticos do veículo, realizar a partida remota, controlar o travamento e destravamento das portas e ainda obter a localização do carro, tudo por meio do aplicativo de mesmo nome.

A partir do recurso alertas, o usuário pode definir um limite de velocidade máxima que o carro pode alcançar, um intervalo de tempo e dias da semana em que o veículo não deva circular. O Bluelink oferece ainda um outro recurso chamado Alerta de Valet, em que é possível determinar distância máxima a ser percorrida, em metros, velocidade máxima a ser atingida, e tempo máximo de motor ocioso. O Modo Valet, acionado pela central multimídia, bloqueia o acesso de terceiros a qualquer função do equipamento.

Também é possível localizar o veículo em tempo real e estabelecer uma área de abrangência na qual o carro pode circular. Outras funções são o destravamento das portas e abertura e fechamento dos vidros pelo celular.

Os serviços de conveniências do sistema de carro conectado da Hyundai oferecem uma série de funções remotas que podem ser acessadas pelo App Bluelink. Entre os destaques estão: acionamento do motor a distância através da função Partida Remota do Motor, que permite climatizar a cabine com o ar-condicionado; travar ou destravar todas as portas; abrir e fechar janelas; acionar pisca-alerta e alarme.

Ainda na função conveniências, está disponível o Find My Car, que permite a localização do veículo em todo território nacional. No mesmo recurso, o condutor tem acesso à uma lista de concessionários Hyundai, restaurantes, postos de combustíveis entre outros pontos de interesse.

A Hyundai firmou parceria com a Liberty Seguros para oferecer condições especiais aos clientes dos veículos HB20 que ativarem o Bluelink. Pelo acordo, os usuários do sistema terão desconto de 20% nas taxas do seguro para roubo e furto. O desconto total na apólice vai variar conforme a relevância dessas taxas na região de residência do segurado, podendo atingir entre 10% e 15% de redução no preço final do seguro.