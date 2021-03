A Hyundai lançou a linha 2022 dos modelos HB20, HB20 e HB20S com novidades apenas nas versões Sense, Vision e Evolution. As demais opções receberão a atualização em breve.

A partir de agora, passam a ser de série para o modelo 2022 itens de segurança que até então eram comercializados na forma de pacotes opcionais: dois airbags laterais (agora são quatro em todas as versões) e controles de estabilidade e de tração.

Câmera de ré passa a ser item de série a partir da versão Evolution 1.0. Já para as configurações Evolution 1.0 Turbo e acima, os sistemas de alerta e frenagem autônoma e de alerta de mudança de faixa tornam-se especificação padrão.

Em relação à motorização não houve mudança.Os conjuntos propulsores do HB20 variam de acordo com as versões. O motor 1.0 aspirado de até 80 cv e 10,2 mkgf é combinado com a transmissão manual de cinco marchas. O 1.6 de até 130 cv e 16,5 mkgf atua com os câmbios manual de cinco ou o automático de seis velocidades. O três cilindros 1.0 turbo de até 120 cv e 17,5 mkgf equipa as opções topo de linha.