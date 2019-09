Depois de revelar o design externo da versão topo de linha da nova geração do HB20, a Hyundai mostra a primeira imagem oficial do interior do veículo. A foto interna divulgada nas redes sociais da Hyundai destaca a partida do motor por botão, que estará disponível em versões do HB20 Nova Geração, que será lançado no dia 16 de setembro.

Além disso, deixa à mostra o acabamento refinado do painel com linhas totalmente originais, em tons de marrom e detalhes na cor azul. Também é possível ver o quadro de instrumentos com velocímetro digital.

A Hyundai já iniciou o cadastro no site para pré-venda da nova geração do HB20, contando atualmente com mais de 30 mil inscritos. Esse número quase quadriplicou depois da revelação do design externo do veículo.

A liberação é resultado da ação “Desafio Revelação”, que, em menos de quatro horas, atingiu a meta de 50 mil visitas no site da montadora e registra até o momento mais de 350 mil acessos.

A Hyundai lança, a partir de agora, um novo desafio para os fãs de HB20 e os interessados em conhecer mais do interior do carro: passando de 500 mil o número de visitas no site da montadora até as 23h59 deste domingo (8), outras fotos serão divulgadas na segunda-feira (9). O contador de visitas poderá ser acompanhado no site da empresa.