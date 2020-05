A Hyundai lançou nesta quarta-feira (13) a nova versão Action 1.6 para o Creta que, com o preço de R$ 79.990, passa a ser a configuração mais barata com câmbio automático. Outra novidade é que a versão Attitude 1.6, com câmbio manual, ficou R$ 5 mil mais barata: o preço caiu de R$ 80.990 para R$ 75.990, sem modificações no pacote de equipamentos. A gama completa conta, agora, com cinco configurações.

A nova versão com câmbio automático, a Action com motor 1.6 AT de 130 cv e 16,5 kgfm de torque, traz todos os equipamentos da extinta Attitude Plus 1.6 AT, acrescida de barras de teto, rádio blueAudio e alto-falantes traseiros. Completam ainda a especificação controle de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa (HAC), sinalização de frenagem de emergência (ESS), piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one-touch (descida) e antiesmagamento e, por fim, fechamento e abertura automática dos vidros por meio da chave.

Abaixo da Action AT, a versão com câmbio mecânico, a Attitude 1.6 MT, é comercializada com monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), sistema Stop & Go de partida do motor, direção elétrica, ar-condicionado, volante com regulagem de altura e profundidade, banco do motorista com ajuste de altura, computador de bordo, rádio Bluetooth com comandos de áudio e Bluetooth no volante.

Traz ainda chave tipo canivete, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one-touch (descida) para motorista, travas elétricas nas portas, alarme perimétrico, alto-falantes dianteiros e traseiros, roda de liga leve de 16 polegadas, barras de teto longitudinais, maçanetas e retrovisores na cor da carroceria com luz indicadora de direção, painel Supervision Cluster e lanternas Clear Type.

Para todas as versões, estão disponíveis seis cores: Preto Onix, Branco Atlas, Prata Sand, Prata Brisk, Cinza Silk e a novidade Azul Sapphire. Também inédita, a cor Verde Amazon começa a ser oferecida sob encomenda.

Preços e versões

Creta 1.6 Attitude,manual 6 marchas – R$ 75.990

Creta 1.6 Action automático 6 marchas – R$ 79.990

Creta 1.6 Smart automático 6 marchas – R$ 86.490

Creta 1.6 Pulse Plus automático 6 marchas – R$ 94.990

Creta 2.0 Prestige automático 6 marchas – R$ 107.990