A linha 2021 do Hyundai Creta ganha um novo integrante. Trata-se da versão intermediária Smart Plus, que substitui as versões Smart e Pulse Plus, que deixam de ser comercializadas. A nova configuração, que tem uma lista generosa de equipamentos, já está à venda nas concessionárias da marca por R$ 91.590 e também pode ser adquirida por meio do programa de vendas remotas Hyundai Express. Produzida em Piracicaba (SP), a nova versão do SUV compacto sai de fábrica equipada com motor 1.6l de 130 cv, acoplado ao câmbio automático de seis velocidades..

Entre os destaques do Creta Smart Plus estão rodas diamantadas de liga leve de 17 polegadas, faróis de neblina, luzes de condução diurna (DRL) em LED, volante revestido em couro, ar-condicionado automático e digital, central multimídia BlueMedia com 7 polegadas com Android Auto, Apple CarPlay e TV Digital, câmera de ré com linhas adaptativas, monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) e exclusivos bancos revestidos parcialmente em couro.

Ainda fazem parte dos equipamentos de série controle de estabilidade (ESP), controle de tração (TCS), sinalização de frenagem de emergência (ESS), assistente de partida em rampa (HAC), piloto automático com controles no volante, sensores de estacionamento traseiros, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one-touch e antiesmagamento, e ainda abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave. Para o Creta Smart Plus estão disponíveis cinco cores: Preto Onix, Branco Atlas, Prata Sand, Prata Brisk e Cinza Silk.

Creta Prestige

A versão topo de linha do Creta, a Prestige, passa a ser comercializada como linha 2021 com preço sugerido de R$ 108.990. O modelo oferece a Hyundai Key Band, chave presencial em forma de pulseira que desempenha as principais funções da smart key convencional, como item opcional por R$ 999,52.

Preços e versões

Creta Attitude 1.6 MT6 BlueAudio: R$ 75.990

Cretta Action 1.6 AT6 BlueAudio: R$ 79.990

Creta Smart Plus 1.6 AT6 BlueMedia: R$ 91.590

Creta Limited 1.6 AT6 BlueMedia: R$ 99.990

Creta Prestige 2.0 AT6 BlueNav: R$ 108.990