O Hyundai Creta chega à linha 2020 com novo visual em todas as versões, mais itens de tecnologia e mais equipado Outra novidade é a série especial Launch Edition, limitada a 1,2 mil unidades e baseada na versão Pulse Plus 1.6 AT. Os preços partem de R$ 80.990 (versão de entrada Attitude 1.6 manual) e chegam a R$ 107.990 (versão topo de linha, Prestige 2.0 automático).

O conjunto frontal traz grade redesenhada, novo para-choque, faróis com projetor e faróis de neblina com luz diurna (DRL) em LED. Na parte traseira são inéditos o para-choque, as lanternas – Diamond Vision com luzes de LED para a versão topo de linha Prestige – e refletores. Também são novas rodas de liga leve.

Na parte mecânica, nada muda no SUV compacto produzido na fábrica da Hyundai Motor Brasil em Piracicaba. Desde o seu lançamento em 2016, o Creta acumula 115 mil unidades vendidas no País, tendo encerrado 2018 como o líder do segmento.

Edição especial

Baseada na versão Pulse Plus 1.6 AT, com preço de R$ 99.990, a série especial Launch Edition se destaca pela lista de equipamentos bem elaborada. Nela estão itens como rodas de liga leve diamantadas de 17“, faróis de neblina dianteiros com luz diurna (DRL) em LED, para-choque traseiro esportivo com acabamento preto brilhante, antena tipo barbatana e soleiras cromadas exclusivas nas portas dianteiras.

Traz ainda chave presencial Smart Key, partida do motor por botão, sistema Stop & Go de parada e partida automática do motor, bancos em couro sintético de microfibra na cor marrom, seis airbags e central multimídia blueMedia com TV Digital.

Equipamentos

A versão de entrada Attitude 1.6, manual, por R$ 80.990, traz de série vidros dianteiros e traseiros elétricos, travas elétricas, volante com regulagens de altura e profundidade, direção, elétrica, rádio com bluetooth, ar-condicionado, computador de bordo, alarme, rodas de liga leve aro 16, star-stop e monitoramento de pressão de pneus.

Com preço de R$ 86.490, a versão Smart 1.6 6AT oferece também controle de estabilidade (ESP), controle de tração (TCS), sinalização de frenagem de emergência (ESS), assistente de partida em rampa (HAC), piloto automático com controles no volante, sensores de estacionamento traseiros, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one-touch e antiesmagamento, abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave, sistema Stop & Go de parada e partida automática do motor.

A versão Pulse Plus, que custa R$ 94.990, adiciona equipamentos como a central multimídia blueMedia com TV Digital e câmera de ré com linhas dinâmicas, volante revestido em couro, ar-condicionado automático digital, rodas diamantadas de liga leve aro 17 polegadas e faróis de neblina. A Pulse Plus vem com grade frontal com detalhes cromados.

A topo de linha Prestige traz itens de série inéditos no segmento de SUVs compactos. Boa parte das novidades está dentro da cabine: o interior tem bancos revestidos em couro sintético de microfibra na cor marfim com detalhes em marrom – que derivam da versão conceito Creta Diamond, apresentada no último Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2018. Na base do console central está instalado um carregador sem fio para smartphones, compatível com celulares que tenham o recurso de carregamento por indução; e o espelho retrovisor interno passa a ser eletrocrômico.

São exclusivos da versão Prestige a Hyundai Key Band, chave presencial em forma de pulseira que desempenha as principais funções da smart key convencional, como destravar as portas, o porta-malas e permite dar partida no motor, ao mesmo tempo em que proporciona conectividade com smartphone por meio de aplicativo e recursos, como contador de passos e calorias, medidor de distância percorrida, exibindo ainda notificações do celular em seu visor.

Oferece também a novidade do rebatimento automático dos retrovisores externos, central multimídia blueNav com TV Digital, saída de ar para os bancos traseiros, banco do motorista com ventilação, lanternas Diamond Vision com luzes de LED, maçanetas cromadas e faróis com projetor e máscara cromada.