A Hyundai lançou a versão Limited do Creta, com motor 1.6 e câmbio automático, que já está à venda nas concessionárias da rede em todo o Brasil. Com preço sugerido de R$ 99.990, o modelo chega para ocupar o espaço entre o Pulse Plus 1.6 e o Prestige 2.0, bem como passa a ser a versão topo de gama para a motorização 1.6. Recentemente, a montadora a versão Action 1.6 autom[atica por R$ 79.990.

Entre os destaques do Creta Limited estão sistema Stop & Go de parada e partida automática do motor, seis airbags, bancos de couro na cor Bege Sahara, faróis com projetor e iluminação lateral “cornering lamp”, lanternas com luzes em LED, nova pintura na grade frontal e novas rodas de liga leve de 17”. Completam o pacote chave presencial em formato de pulseira Hyundai Key Band, chave presencial Smart Key, botão de partida do motor e maçaneta externa cromada.

A lista de equipamentos ainda inclui ar-condicionado automático digital, central multimídia blueMedia com tela de 7” com Android Auto e Apple CarPlay, TV digital, luzes diurnas em LED, faróis de neblina, controle de estabilidade e tração, direção elétrica, vidros elétricos com função one-touch, rodas de liga leve de 17”, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro e sensor crepuscular, entre outros itens.

O motor 1.6 aspirado é o mesmo do HB20 e das versões de entrada do Creta. Ele gera 130 cv a 6.000 rpm e 16,5 kgfm de torque a 4.500 rpm, quando abastecido com etanol. O câmbio é automático de 6 marchas e tem tração dianteira.

O Hyundai Creta Limited 1.6 pode ser encomendado nas cores preto Onix, branco Atlas, prata Sand, prata Brisk e cinza Silk, e o cliente também pode fazer a encomenda do carro nas pinturas azul Sapphire e verde Amazon – estas últimas não serão oferecidas no estoque.