A Hyundai antecipou a linha 2021 para as versões do HB20 com motorização aspirada 1.0. As novidades, que estão no visual e na lista de equipamentos - detalhes no interior e mudança de cor nas grades frontais -, valem para as configurações Sense, Vision e Evolution, nas carrocerias hatch e sedã. As demais versões, com motor 1.6 ou 1.0 turboalimentado farão a migração mais adiante. Com a mudança, os chamados “pacotes de segurança”, que contêm controle de estabilidade (ESP), controle de tração (TCS) e assistente de partida em rampa (HAC), incorporam-se em pacotes opcionais maiores, específicos para cada versão.

Na linha 2021, versão de entrada Sense 1.0 do HB20 conta agora com um novo pacote opcional que contempla ESP, TCS e HAC, incluindo sinalização de frenagem de emergência (ESS), e acrescenta dois airbags laterais – além dos dois airbags frontais de série.

A versão intermediária Evolution 1.0, que já vinha equipada com os itens de segurança ativa ESP, TCS e HAC de série, recebe como opcionais dois airbags laterais e câmera de ré.

O preço para a versão Sense 1.0 com o novo pacote será R$ 48.990, sempre na carroceria hatchback. Já a versão Evolution 1.0, com seu novo pacote, custará R$ 55.990 (hatch) e R$ 60.990 (sedã). Essas versões, sem os respectivos pacotes, passam a custar R$ 47.990 (Sense), R$ 54.990 (Evolution hatch) e R$ 59.990 (Evolution sedã), ou seja, o preço adicional dos pacotes é de R$ 1.000,00 sobre a versão básica.

Para todas as versões 2021, as diferentes grades dianteiras, que apresentavam as cores cinza ou preta, com molduras cinza ou cromada, compõem agora um visual unificado, com grade e moldura na cor preta. O resultado segue a tendência do HB20 Sport, lançado no começo deste ano.

Exclusivamente para o HB20 Sense com pintura branca, a moldura da grade preta terá a opção de acompanhar a cor da carroceria. As lanternas traseiras também passam por unificação. Agora, as versões hatchback Vision e Evolution, que tinham cada uma a sua variação, recebem as lanternas tipo Black Bezel, que equipam atualmente o HB20X.

A versão Evolution 1.0, com câmbio mecânico, para hatch e sedã, ganha de série acendimento automático dos faróis, enquanto a versão Vision 1.0, também com câmbio mecânico, vem equipada de série, na carroceria hatchback, com central multimídia e entrada USB para carregamento rápido.