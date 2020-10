O Honda WR-V 2021 começou a chegar às concessionárias com a missão de melhorar ainda mais seu desempenho entre os SUVs compactos do mercado e, consequentemente, no portfólio da marca japonesa onde tem 22% das vendas de SUVs. Atributos não lhe faltam para cumprir o objetivo: novo design com apelo urbano e moderno, tecnologia, conforto, dirigibilidade e mais equipamentos de segurança.

O Sobre Rodas testou a versão topo de linha EXL do novo WR-V por 120 quilômetros em trechos urbano e de rodovia. O WR-V EXL 2021, que é comercializado por R$ 94.700, fez valer o slogan da nova campanha do modelo de proporcionar prazer em dirigir com segurança e conforto. Para acirrar a concorrência no segmento, onde estão Volkswagen Nivus, Nissan Kicks e o Ford EcoSport, a Honda lançou também a inédita versão LX na linha 2021, por R$ 83.400,00, enquanto a configuração EX é oferecida por R$ 90.300.

O design mais robusto do novo WR-V chama atenção, com destaque para a nova grade frontal, com desenho horizontal e área cromada mais estreita, valorizando o logotipo da Honda ao centro. Os faróis na versão EXL receberam design renovado e tecnologia de LED. Os faróis de neblina, em todas as versões, ganharam uma nova moldura, com lâmpadas em LED na EX e EXL. Todas as versões trazem luzes diurnas de rodagem em LED.

Na traseira, o WR-V tem um novo para-choque, com 67 milímetros a mais no comprimento, deixando o visual mais robusto. O modelo recebeu novas lanternas e iluminação em LED (nas versões EX e EXL). O friso superior da placa, antes cromado, agora segue a cor da carroceria. O SUV traz rodas de 16 polegadas, com um novo acabamento escurecido (nas versões EX e EXL), bem como uma nova cor para a carroceria, o Azul Cósmico Metálico.

Interior

No interior, a versão EXL tem bancos em couro e novas costuras na cor preta. O painel ganhou atualizações pontuais nas cores aplicadas, com a utilização de friso do volante e molduras do painel em black piano, com detalhes cromados.

O WR-V traz de série, em todas as versões, o sistema de bancos Magic Seat, que permite diversas configurações de assentos e a acomodação de objetos de grandes dimensões. Conta com regulagem de altura e profundidade do volante, bem como do ajuste de altura do banco do motorista.

Na lista de equipamentos, a versão EXL oferece navegador GPS integrado ao sistema multimídia, retrovisores eletricamente rebatíveis, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e espelho interno fotocrômico, paddle shifts para trocas sequenciais de marchas, piloto automático, sensores de estacionamento traseiros e sistema de áudio com dois tweeters adicionais aos quatro alto-falantes.

Traz ainda ar-condicionado digital e automático, central multimídia touchscreen de 7 polegadas, com conectividade com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, apoio de braço no console central, painel bluemeter, volante revestido em couro e controle de cruzeiro.

Segurança

A linha 2021 do WR-V marca a introdução de aprimoramentos em segurança, com a adoção dos controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa e alerta de frenagem emergencial em todas as versões, como equipamento de série. O modelo também traz sensor crepuscular, para o acendimento automático dos faróis, com regulagem de altura do facho.

A versão EXL tem seis airbags, com a adição dos laterais do tipo cortina. Todas as versões do WR-V são equipadas com freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, além da exclusiva estrutura de deformação progressiva ACE TM (Advanced Compatibility Engineering) e barras de proteção nas portas, garantindo a máxima proteção nas eventuais situações de colisão.

O WR-V tem posição mais alta em relação ao solo (3 centímetros a mais que o Fit). Além disso, o curso maior da suspensão permite um ajuste mais voltado ao conforto e uma melhor desenvoltura no dia a dia do trânsito urbano, com valetas e buracos pelas ruas. Manteve itens como molas e amortecedores próprios, caixa de direção elétrica vinda do HR-V, assim como o eixo traseiro mais rígido.

Como anda

A motorização não mudou. O WR-V é equipado com o motor 1.5 16V de até 116 cv de potência com etanol a 6.000 rpm e 15,3 kgf.m de torque e, quando abastecido com gasolina, são 115 cv a 6.000 rpm e 15,2 kgf.m a 4.800 rpm. A transmissão é o câmbio automático CVT, mas a versão testada também traz paddle shifts para trocas de marchas no volante.

Testamos o novo WR-V em trechos urbanos e de rodovia num total de 120 quilômetros. Com o tanque abastecido com gasolina, o SUV compacto da Honda foi econômico e cravou 12,4 km/l no trecho misto. Nada a reclamar do motor 1.5 16V que foi ágil em ultrapassagens e retomadas na rodovia. Na cidade, o desempenho foi ótimo com bom trabalho do câmbio CVT. Ponto para o isolamento acústico do SUV compacto e também para o conjunto de suspensões – independente tipo MacPherson na dianteira e independente por eixo de torção na parte de trás.