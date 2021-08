A Honda iniciou as vendas do novo Accord Híbrido, o primeiro modelo da marca com a tecnologia e:HEV híbrida de dois motores elétricos. O modelo está disponível por R$ 299.900,00 em versão única. O sedã de luxo é um dos três carros híbridos que a Honda planeja lançar no Brasil até 2023, dentro do seu plano de eletrificação para o mercado local. O objetivo da marca é atingir a neutralidade de carbono em todos os produtos e atividades corporativas até 2050.

O Honda Acoord Híbrido é oferecido em quatro opções de cor da carroceria e duas do revestimento da cabine: Topaz White Pearl (interior preto ou marfim), Platinum Silver Metallic (interior preto), Cristal Black Pearl (interior preto) e Modern Steel Metallic (interior preto). O modelo tem 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem. O conjunto elétrico (baterias e motores) tem garantia de 8 anos ou 160.000 km.

A principal novidade é o sistema e:HEV híbrido da Honda que utiliza três motores, dos quais dois são elétricos, um para gerar energia e outro de 184 cv para tracionar o carro, e o propulsor 2.0 16V a combustão, de ciclo Atkinson, de 145 cv e 17,8 kgfm de torque. A montadora não divulga a potência combinada do sistema. De acordo com a Honda, o Accord híbrido consegue alcançar alta eficiência energética de 1,20 MJ/km, com consumo de 17,6 km/l na cidade e 17,1 km/l na estrada, conforme o INMETRO.

O Acoord Híbrido oferece três modos principais de operação, dependendo da situação de condução: EV Drive (100% elétrico), Hybrid Drive e Engine Drive. Nos modos EV Drive e Hybrid Drive, a tração sempre ocorrerá apenas por meio do motor de tração elétrico de 184 cv e 32,1 kgfm de torque. A única diferença entre eles é se o motor a combustão funcionará em conjunto com o motor elétrico gerador, para fornecer energia, ou não. Por se tratar de um motor elétrico de alta potência, a maior parte das condições de rodagem estarão cobertas nestes dois modos de operação.

O terceiro modo de condução, exclusivo da marca, o Engine Drive, faz uma conexão direta do motor a combustão com as rodas, por meio de um sistema de embreagem. Esse modo é acionado em velocidades mais altas de cruzeiro, quando o motor a combustão trabalha em sua faixa de maior eficiência energética. Ou seja, totalmente elétrico, híbrido ou apenas a gasolina.

Outro diferencial do sistema é a sua interação com o motorista. Uma função chamada seletor de desaceleração foi aplicada ao sistema e:HEV do Accord e permite, por meio dos seletores atrás do volante, controlar o nível de desaceleração do veículo em quatro estágios.

Além dos modos Sport e ECON, que também alteram a aceleração e a desaceleração, essa função de seleção de desaceleração atua especificamente quando o condutor retira o pé do acelerador. O sistema pode ser utilizado como incremento do freio motor quando há um carro à frente, em trechos sinuosos, em uma redução no sinal vermelho ou mesmo em descidas.

Visual

Externamente, o Accord Híbrido traz mudanças que o deixaram ainda mais sofisticado. Na dianteira, o sedã ganha um novo para-choque e nova grade, com desenho mais horizontal e que abriga os novos faróis de neblina em LED. O modelo traz inéditas rodas de 17 polegadas com acabamento escurecido. Na traseira, a parte inferior do para-choque recebeu acabamento. Na tampa traseira, o logo e:HEV identifica a versão híbrida, junto dos novos emblemas H frontal e traseiro com novo acabamento azul, exclusivo dos veículos híbridos da marca.

Internamente, destaque para os novos equipamentos que ampliam a conectividade, o conforto e a segurança. Na conectividade, o sistema de áudio agora permite a integração com as tecnologias Apple CarPlay e Android Auto sem a necessidade de fios, por conexão Bluetooth. Além disso, o carregador por indução no console central está mais potente, com 15 Watts, permitindo mais comodidade aos ocupantes.

Ainda neste aspecto, os ocupantes do banco traseiro passam a contar com duas saídas USB adicionais. O quadro de instrumentos também traz novo grafismo, adequado para todas as funcionalidades do sistema híbrido e:HEV, bem como uma nova grafia para os botões no volante, tornando mais prática a operação.

Segurança

O sistema de auxílio de condução Honda Sensing foi melhorado, com frenagem automática em baixas velocidades e manobras, além de recalibração do assistente de faixa e do piloto automático adaptativo, mais precisos. O Accord híbrido adiciona também o alerta de presença no banco traseiro, evitando esquecer crianças ou objetos ao trancar o carro.

O Honda SENSING, pacote de tecnologias de segurança e assistência ao condutor, é um equipamento de série que traz ainda controle de cruzeiro adaptativo com ajuste de velocidade, sistema de frenagem para mitigação de colisão, sistema de assistência de faixa e o sistema para mitigação de evasão de pista.

O modelo ainda traz monitoramento da pressão dos pneus, airbags dianteiros avançados, airbags de cortina, airbags laterais e de joelhos para o motorista e passageiro da frente, sendo o primeiro Honda comercializado no país com oito airbags.